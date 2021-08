https://mundo.sputniknews.com/20210820/los-talibanes-no-son-lo-que-eran-hace-20-anos-1115263277.html

LONDRES (Sputnik) — Los talibanes no son lo que eran hace 20 años, aseguró el británico Moazzam Begg, director de difusión de la organización islámica CAGE y... 20.08.2021

https://mundo.sputniknews.com/20210813/derrota-de-los-aliados-en-afganistan-1115060429.html

