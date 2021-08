https://mundo.sputniknews.com/20210820/la-negativa-de-espana-para-que-los-buques-rusos-recalen-en-ceuta-no-afecta-a-la-armada-1115252352.html

La negativa de España para que los buques rusos recalen en Ceuta no afecta a la Armada

MOSCÚ (Sputnik) — El rechazo del Ministerio de Exteriores de España para que los buques de la Armada rusa se aprovisionen en Ceuta no afectan a la misión... 20.08.2021, Sputnik Mundo

El periódico español El Confidencial afirmó que el Gobierno del país monárquico había rechazado que los buques rusos hicieran escala logística en Ceuta prevista del 18 al 20 de agosto. Un caso similar se produjo en 2016 cuando España cedió a las presiones de Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones de la OTAN y finalmente los buques rusos no llegaron a Ceuta."Es posible que ahora inflen esta noticia en España y en los países occidentales en general, para hacer creer que la OTAN tiene todavía influencia pese a su fracaso en Afganistán. No es la primera vez que tratan de mostrar que la Armada rusa lo tendrá difícil sin las escaladas en Ceuta, pero no es verdad", dijo Nenáshev a Sputnik.Los marineros, agregó, podrán descansar en el puerto sirio de Tartus, además Egipto y Argelia saludan siempre la llegada de los buques rusos.Nenáshev considera que la Armada rusa pudo haber elegido Ceuta para comprobar la disposición de España de cooperar para hacer frente a los nuevos desafíos como la expansión del terrorismo y el flujo de inmigrantes irregulares de Afganistán, pero Madrid cedió nuevamente a las presiones de sus "socios mayores" de la OTAN.Desde Rusia no han confirmado oficialmente la negativa de España para que los buques rusos se aprovisionen en Ceuta, ciudad autónoma situada en África.El 18 de agosto, la Armada rusa informó que el buque antisubmarino Vice-admiral Kulakov y el remolcador Altay habían entrado en el mar Mediterráneo para unirse al grupo naval que vigila esa zona.

Cristian España EN NOMBRE DE LA ESPAÑA HONESTA NO FASCISTA. Rusia es siempre Bienvenida es la base de la nacion española y la sangre rusa es la base de la raza española origen y no es EE.UU. Los españoles son hijos de Rusia en su familia mas antigua y EE.UU. no es familia sin embargo se le niega a RUSIA estar en España, esto sucede solo cuando existe una dictadura regimen y ocupacion, ESPAÑA honesta y con valores reconoce a RUSIA , el fascismo español claro que no...LA COLONIA ESPAÑOLA DE EE.UU. 1

