Estos son los estratosféricos salarios de los actores mejor pagados

Mucho ha cambiado desde la época en la que el éxito en taquilla era el medidor para entender qué tan rentable había sido una proyección cinematográfica. Ahora, el streaming ha impuesto nuevas reglas de juego, pero no por ello los actores se embolsillan menos que antes.Lo que es más, en ocasiones, plataformas de streaming como Netflix, Amazon y HBO pueden llegar a pagar más para compensar a las estrellas de cine por la participación de taquilla proyectada que obtendrían si sus películas fueran lanzadas exclusivamente en cines. Esto ha hecho que muchos artistas se hayan decantado por lanzarse de lleno a esta nueva manera de hacer cine.Uno de ellos es el carismático Daniel Craig, quien gracias a las secuelas de Knives Out (Puñales por la espalda, en España y Entre navajas y secretos, en América Latina) tendrá un salario de 100 millones de dólares por parte de Netflix, muy por encima de los 20 millones de Sandra Bullock, una de las pocas actrices de la lista que no recibe su salario de una empresa de streaming.A James Bond le sigue Dwayne Johnson, quien tiene asegurado con Amazon Studios (también streaming) 30 millones de dólares por la cinta navideña Red One. Este monto incluso podría llegar a 50 millones tras el lanzamiento en línea.Así, a lo largo de toda la lista, compilada por Variety, se puede evidenciar que las empresas de transmisión en línea son las que prometen los salarios más jugosos de Hollywood hoy en día. Los únicos de la lista que no están vinculados a proyectos con plataformas son Robert Pattinson (Batman), Chris Hemsworth (Thor), Sandra Bullock (The Lost City of D), Brad Pitt (Bullet Train) y Chris Pine (Dungeons and Dragons).Aquí la lista de los actores con los salarios más altos por proyecto cinematográfico:

