Estas 'influencers' afganas podrían ser el primer blanco de los talibanes

Sin embargo, no todos creen en las buenas intenciones de los nuevos jerarcas del país. Durante su primer gobierno, que duró desde 1996 hasta 2001, los talibanes impusieron su versión ultraconservadora de la ley islámica y excluyeron a las mujeres de la vida pública y los centros educativos.Gracias al poder de las redes sociales, algunas mujeres afganas se han convertido en verdaderos modelos para las niñas y jóvenes del país. Algunas de estas influencers ya han tenido que huir de Afganistán o han pasado a la clandestinidad. Aquí te contamos quiénes son.Aryana SayeedEs una de las cantantes más famosas de Afganistán. En su cuenta de Instagram acumula más de 1,3 millones de seguidores, su canal de YouTube tiene 187.000 suscriptores y su página de Facebook 2,1 millones.El 17 de agosto, Sayeed publicó una "selfie" en un avión militar estadounidense con destino a Doha."Estoy bien y estoy viva después de un par de noches que nunca podré olvidar, he llegado a Doha, Catar, y estoy esperando mi vuelo de regreso a casa en Estambul", escribió.SadiQa MadadgarUn exparticipante del reality show de cantantes Afghan Star. La calidad de su voz y su aspecto cercano le han hecho ganar más de 21.000 suscriptores en YouTube, en su cuenta de Instagram acumula más 182.000 seguidores y en Facebook también la siguen más de 24.000 personas.A pesar de ser una musulmana devota que utiliza el velo en todas su apariciones públicas, la joven de 22 años podría ser un blanco de los talibanes. El pasado 14 de agosto, Madadgar expresó por primera vez su opinión política en Instagram."Odio compartir mi dolor en línea, pero estoy harta de todo", escribió. "Mi corazón se rompe cuando veo que mi tierra, mi patria está siendo destruida lentamente".Al día siguiente los talibanes tomaron Kabul y desde entonces no han vuelto a publicar nada.Ayeda ShadabEsta diseñadora, influencer y trader, como ella misma se describe, es un ícono de la moda para muchas jóvenes afganas. En su cuenta de instagram tiene más de 290.000 seguidores y 440.000 en TikTok.En uno de sus videos más recientes, aparecía con un vestido de baile asimétrico y transparente, con la canción de Dua Lipa Levitating sonando de fondo.Shadab ha seguido publicando en sus redes sociales contenidos contra la toma del poder por parte de los talibanes."Si los talibanes toman Kabul, la gente como yo ya no estará segura", dijo a la emisora ​​alemana ZDF en una entrevista reciente.Ghazal SadatEsta cantante y empresaria afgana, que ha fundado varios restaurantes y también vende productos de cosmética, acumula en su cuenta de Instagram más de 835.000 seguidores y en Facebook unos 824.000.Desde el pasado 3 de agosto ha estado publicando contenidos en los que muestra su descontento por el retorno de los talibanes al poder.Najiba FaizEsta actriz y presentadora de televisión nacida en 1988 ya sabe lo que es ser refugiada. Tras el conflicto armado en Afganistán, ella y su familia tuvieron que escapar a Pakistán.En su cuenta de Instagram, Faiz tiene más de 662.000 seguidores y al igual que otras influencers afganas ha dedicado las últimas publicaciones de su cuenta a criticar el retorno de los talibanes al poder.Maryam KhoramiEsta productora y presentadora de televisión también tiene una gran influencia en las redes sociales. En su cuenta de Instagram acumula 516.000 seguidores, en Facebook 427.000 y su canal de YouTube tiene más de 16.000 suscriptores.Desde el pasado 1 de agosto no ha vuelto a publicar nada en sus redes sociales.Tahmina ArsalanEsta cantante afgana también tuvo que abandonar su país cuando solo tenía tres años a causa de la guerra. En 1996 se mudó junto a su familia a Australia y desde entonces reside allí. Sin embargo, su música está conectada fuertemente a sus raíces y por eso la mayoría de sus seguidores son afganos.En su cuenta de Instagram acumula 206.000 seguidores y en Facebook unos 218.000. Hasta ahora no ha hecho ninguna publicación relacionada con los acontecimientos que vive Afganistán. Sin embargo, sus cuentas en las redes sociales, al igual que las de las otras mujeres en esta lista, también podrían ser consideradas como un mal ejemplo por los talibanes.

alberto.r Rusia en el pasado no podía hacer nada se constituía como esta nacion, de 2001 hasta 2014 pero en adelanta Putin con su política independiente, ha consolidado actualmente a Rusia y no permite injusticia China hoy también esta en posición de no dejarse de occidente, actualmente negocian con los talibanes para conocer sus objetivos y meta para reconocerlo o no como Gobierno VIVA RUSIA 0

2021

