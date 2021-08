https://mundo.sputniknews.com/20210820/espana-desautoriza-la-escala-de-una-flota-rusa-en-el-puerto-de-ceuta-1115256437.html

España desautoriza la escala de una flota rusa en el puerto de Ceuta

Ya parecía todo preparado. Tanto el remolcador de Algeciras como el puerto de Ceuta se disponían a recibir dos buques rusos. El destructor Vicealmirante Kulakov y el remolcador Altay, con más de 350 tripulantes en total y pertenecientes a la Flota del Norte, iban a hacer escala en esta ciudad autónoma del norte de África el 18 de agosto. Pero ese mismo día anunciaron que no podrían realizarla: el ministerio de Asuntos Exteriores no había firmado la autorización solicitada.Al parecer, según lo adelantado por el diario El Confidencial, la petición había sido aprobada por el Ministerio de Defensa a través del Estado Mayor de la Armada, pero fue la otra cartera gubernamental la que denegó el acceso. La decisión respondería a temas políticos, a tenor de lo ocurrido en los últimos años: desde 2016, España ha impedido a Rusia recalar en puertos de titularidad nacional. El gobierno de Mariano Rajoy paralizó estas maniobras después de la presión de otros países europeos. En esta ocasión, la respuesta puede deberse a la próxima cumbre de jefes de Estados y de Gobierno de la OTAN que tendrá lugar en Madrid en 2022.Desde el Ministerio de Defensa alegan a Sputnik que no tienen "nada que decir al respecto". En la información ofrecida por El Confidencial, sin embargo, se afirma que tanto la Flota Marítima Militar rusa —según su nombre oficial— como la Autoridad Portuaria de Ceuta estaban convencidas de que esa escala se llevaría a cabo. Tal y como aseguran, la Comandancia Naval de Ceuta envió, el 2 de agosto, un oficio a la Autoridad Portuaria indicando que el Estado Mayor de la Armada había autorizado la escala en este puerto, "del 18 al 20 de agosto", de los dos barcos de guerra rusos."Se permite la salida a tierra" de las tripulaciones, continuaba, "a condición de que cumplan los requisitos sanitarios" y "el abastecimiento" de los buques. Las provisiones se efectuarían desde Algeciras, añadía el oficio. El documento, no obstante, era insuficiente: la ley española relacionada con la "navegación por aguas interiores marítimas y entrada en puerto", de 2014, señala que "los buques de guerra extranjeros requieren que el permiso de Defensa sea tramitado por la vía diplomática".Y esa es la vía de la que se ha servido a Asunto Exteriores para impedir la entrada de los buques. El veto ni siquiera ha sido fehaciente: desde el ministerio simplemente se ha obviado dar una explicación o firmar documentos. Al parecer, cuando se recibió la solicitud de escala, a finales de julio, se les respondió pidiendo más datos sobre el destino de los buques. La flota rusa no los proporcionó, considerando que el itinerario de sus barcos es secreto, según apuntan varios medios. La embajada de Rusia ha asegurado a Sputnik que sí se devolvió la información requerida. Lo siguiente fue un silencio que ha derivado en impedir la parada en Ceuta.La responsable de la cartera de Asuntos Exteriores hasta hace unas semanas, Arancha González Laya, pretendía dejar en manos de su sucesor, José Manuel Albares, la autorización. El responsable actual, sin embargo, ha mantenido ese vacío. Fuentes del ministerio han declarado a Sputnik que "lo que pasaba era que no tenían la documentación necesaria".Y eso que, según apuntan en El País, estaba a favor de dar luz verde por motivos económicos: la escala de los buques rusos suponía un respiro a la maltrecha situación de la ciudad española. Con unos 85.000 habitantes, Ceuta lleva tiempo esperando algún aliciente monetario que remedie la crisis de los últimos meses. Su frontera está cerrada con Marruecos desde 2020 por motivos sanitarios y la tensión con el país vecino ha crecido a partir del paso ilegal de más de 10.000 personas hace tres meses.Esta noticia ha resultado llamativa después de que entre 2010 y 2016 fueran habituales las escalas de barcos de la Armada Rusa. Según cifra El País, el atraque de unos 60 buques con más de 10.000 tripulantes se detuvieron en este puerto, dejando alrededor de 4,5 millones de euros en la ciudad (se calcula que cada tripulante gasta unos 300 o 400 euros al bajar a tierra). En 2016 estas maniobras se suspendieron abruptamente.Con el ejecutivo de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno español, se inició un paréntesis en este usual ejercicio marítimo. En octubre de ese año paralizó una escala de dos buques rusos. Lo hizo después de las quejas de países aliados como Reino Unido, que reprochaban a España la prestación de apoyo logístico a elementos implicados en contiendas como la de Siria. A partir de ese momento solo ha habido un par de autorizaciones: en 2018 se detuvieron tres buques rusos en Ceuta (justo tres días después de que el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, visitara el país) y en 2019 se llevó a cabo una "escala no oficial" —solo para abastecerse de agua y deshacerse de residuos— de un patrullero.

Cristian España JOSEP BORRELL UN POLITICO IDEOLOGICO contra Rusia y China o Venezuela o Cuba, o Bielorrusia o Serbia JOSEP BORRELL es el reflejo digno del FRANQUISMO ESPAÑOL NACIONALISTA aliado de EE.UU. en sus politicas europeas, LOS SERVIDORES , JOSEP BORRELL por favor dedicate a hacer respetar los DD.HH. adentro de España a miles de personas españoles incluidos que son violados sus derechos.RELACIONES INTERIORES se llama la nueva Cartera HAZTE CARGO de tu nación hay muchas prioridades que estar instigando guerras e involucrando a ESPAÑA 1

