Entre flores de Putin y mensajes de EEUU, Merkel alista su salida

La canciller Ángela Merkel se reunió con el presidente Vladimir Putin. La situación en Afganistán y el Nord Stream 2 fueron algunos de los temas que abordaron...

Por vigésima, y aparentemente última vez, la canciller de Alemania, Angela Merkel, se reunió en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien la recibió en Kremlin con un ramo de flores.Al término de la reunión, en el que se abordaron temas bilaterales y del escenario internacional, Merkel y Putin ofrecieron una rueda de prensa. La situación en Afganistán fue uno de los temas clave.El presidente anfitrión expresó la esperanza de que el talibán –organización proscrita en Rusia como terrorista– cumpla con sus promesas de restaurar la paz en Afganistán."Vemos que los talibanes ya anunciaron el fin de los combates, comenzaron a restaurar el orden público, prometieron garantizar la seguridad de los civiles y de las misiones diplomáticas extranjeras, espero que todo esto se haga realidad", dijo Putin.Además, el líder ruso instó a evitar "la incursión de terroristas de todo tipo en el territorio de los estados vecinos de Afganistán, incluso bajo la apariencia de refugiados".Putin subrayó que actualmente los talibanes controlan casi todo el territorio de Afganistán y "precisamente en esta realidad hay que basarnos, evitando, claro, un derrumbe del Estado afgano".Angela Merkel, por su parte, declaró que la comunidad internacional debe intentar dialogar con el talibán después de que los radicales tomaran el poder en Afganistán."Los talibanes recibieron más apoyo del que nos gustaría. Actualmente tendremos que dialogar con ellos, intentar hacerlo y tratar de salvar a aquellos cuyas vidas están en peligro para que puedan abandonar el país", dijo Merkel.Asimismo, Putin considera que Rusia, EEUU y la UE deben hacer todo lo posible para normalizar la situación en Afganistán."Junto con otros socios, con Estados Unidos, con los países europeos, nosotros –Rusia– debemos hacer todo lo posible para aunar los esfuerzos con el fin de apoyar al pueblo afgano, normalizar la situación en ese país y establecer relaciones de buena vecindad con Afganistán".Nord Stream 2, en la mira de EEUUY como era de esperar, el gasoducto Nord Stream 2 fue otro de los temas centrales que abordaron.En este contexto Putin aseguró a Merkel que Rusia cumplirá sus compromisos sobre el tránsito de gas a través de Ucrania."Le aseguré a la canciller federal que cumpliremos plenamente con nuestras obligaciones en virtud del contrato de tránsito; incluso después de que ella deje su puesto como canciller federal", dijo.A su vez, resaltó que el Nord Strem 2 no es un "proyecto político" y advirtió que quienes lo presentan así intentan "crear confusión". Al mismo tiempo, destacó que el gasoducto, cuya extensión es dos mil kilómetros menos que la distancia de tránsito del gasoducto ucraniano, es una instalación moderna y ecológica que permitirá reducir cinco veces más las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera.Y mientras Putin y Merkel intercambiaban palabras, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia en relación con este gasoducto. Las medidas coercitivas afectarán a una embarcación y a dos ciudadanos rusos relacionados con la construcción del proyecto. Además, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que le permite introducir más sanciones contra "determinados proyectos energéticos de Rusia", particularmente contra el Nord Stream 2.El Nord Stream 2 es un proyecto conjunto de la compañía energética rusa Gazprom y cinco socios europeos. Por este gasoducto se planea transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por el mar Báltico.Estados Unidos se ha opuesto a este gasoducto porque busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto.Acuerdos de MinskEl presidente ruso, Vladímir Putin, también llamó a la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, a influir sobre Kiev durante su visita a Ucrania para que cumpla sus compromisos necesarios para la resolución del conflicto en Donbás."Pedimos otra vez a la señora canciller federal, inclusive teniendo en cuenta su próxima visita a Kiev, que influya sobre Ucrania con respecto al cumplimiento de sus compromisos asumidos anteriormente", declaró Putin.Según el mandatario ruso, Ucrania se está preparando para abandonar los Acuerdos de Minsk a nivel legislativo con "un nuevo proyecto de ley" publicado por el Gobierno ucraniano. A juicio de Putin, este plan contradice completamente los compromisos del país.El presidente ruso subrayó que comparte la opinión de la canciller federal alemana sobre la importancia de los acuerdos en cuestión y del trabajo en el formato de Normandía (Rusia, Alemania, Francia y Ucrania)."No tenemos otra herramienta para alcanzar la paz y, creo, esta debe tratarse con cuidado y respecto, pese a que por ahora no hemos conseguido los objetivos definitivos de la solución", afirmó.La próxima parada de la canciller Angela Merkel será Kiev, capital ucraniana, donde este 22 de agosto tiene previsto reunirse con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski.España, ¿presionada para rechazar atraque de buques rusos?A su vez, España desautorizó la escala de una flota rusa en el puerto de Ceuta. A juicio del presidente de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, se trató de una decisión impuesta desde el exterior.La visita del destructor Vicealmirante Kulanov y del remolcador Altay, prevista entre el 18 y el 20 de agosto para abastecerse de agua y alimentos, "iba a ser la primera escala de la Flota rusa en la ciudad autónoma desde que en 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy vetó esas paradas presionado por la OTAN y por EEUU", indica al diario El Confidencial, al recordar que "el Ejecutivo explicó entonces oficiosamente que esos barcos de la Armada rusa se dirigían hacia Oriente Próximo para participar en la guerra de Siria al lado del régimen de Bachar el Asad".Por su parte, el periódico El País sostiene que el Ministerio de Defensa español "no puso ningún inconveniente" a la petición rusa, "pero pasó la pelota al departamento de Asuntos Exteriores, dado el carácter político de la decisión, sobre todo teniendo en cuenta que Madrid albergará en la primavera de 2022 la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN". Esto último habría sido la razón para no autorizar la entrada de buques rusos, según coinciden varios medios españoles."Está claro que detrás hay motivaciones muy relacionadas evidentemente con los condicionantes que España tiene para la adopción de decisiones como consecuencia de su pertenencia a la OTAN y su relación con algunos miembros de la Alianza especialmente beligerantes en sus relaciones con Rusia como es el Reino Unido", manifestó Zelaia.Según el experto, "España no tiene ningún interés objetivo en tener relaciones hostiles con Rusia", sino que "está en un contexto en el que se vio obligada a considerar y a tratar a Rusia como un adversario, en lugar de tratarse como dos países con capacidad de partir de relaciones amistosas y de buscar oportunidades de colaboración".Para Zelaia, España debería reconsiderar su apego a la OTAN, que "tiene unas perspectivas cada vez peores desde el punto de vista de un entorno atlantista que ha sido hegemónico en el mundo y que está perdiendo poder muy rápidamente".Por su parte, Rusia asegura que proporcionó debidamente los datos requeridos a las autoridades españolas.Finalmente, el destructor y el remolcador ruso anclaron a 46 kilómetros de la costa de Argelia.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

