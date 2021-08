https://mundo.sputniknews.com/20210820/el-robo-de-la-mona-lisa-y-el-cerebro-argentino-detras-de-una-estafa-millonaria-1115248390.html

El robo de la 'Mona Lisa' y el cerebro argentino detrás de una estafa millonaria

La Gioconda o Mona Lisa, obra del italiano Leonardo da Vinci, es una de las pinturas más conocidas del mundo. Hoy se la conserva detrás de una vitrina de cristal blindado y climatizada en una sala del Louvre, aunque no siempre estuvo tan bien protegida.El 22 de agosto de 1911 alguien informó que el la Mona Lisa no estaba en su lugar habitual. Sin embargo, la pintura había sido sustraída el día anterior.Los hechos se dieron así: el domingo 20 de agosto, Vincenzo Peruggia, un carpintero exempleado del Louvre, llegó al museo sobre la hora de cierre. Conociendo todos los rincones del lugar, Peruggia se ocultó en un armario de limpieza y pasó allí la noche.En la mañana de lunes 21 de agosto, Peruggia salió de su escondite, vestido con un guardapolvo como el que usaban los empleados del museo. En ese entonces el Louvre permanecía cerrado al público para la realización de tareas de mantenimiento.Peruggia entró a la sala donde se exponía la Mona Lisa, y cuando no vio a nadie en ella descolgó el cuadro, encontró un lugar donde deshacerse del marco y por último salió caminando del Louvre a plena luz del día, sin que nadie se percatase de que llevaba la pintura oculta debajo de su abrigo.Al cabo de 24 horas, se constató el robo de la Mona Lisa. Entre los sospechosos no faltaron celebridades como el pintor Pablo Picasso o el poeta Guillaume Apollinaire, quienes fueron interrogados. Hasta se creyó que el millonario estadounidense J. P. Morgan había encargado el robo de la pintura, ya que era un gran coleccionista de arte. Sin embargo la obra no apareció.Según se supo un par de años más tarde, la Mona Lisa estuvo todo el tiempo en París, en poder de Peruggia. En diciembre de 1913, Peruggia la llevó a la ciudad de Florencia, en el centro-norte de Italia, donde pensaba venderla a un coleccionista, quien en cambio decidió denunciarlo a la Policía.En su defensa, Peruggia declaró que había robado la Mona Lisa con la única y patriótica intención de devolverla a Italia, de donde, según dijo, había sido robada por Napoleón. Fue condenado a un año y medio de prisión, pero solo cumplió ocho meses de condena y fue liberado.La Mona Lisa volvió al Museo del Louvre en enero de 1914. Pero la historia no termina allí.Eduardo Valfierno, el argentino que planeó el robo de la 'Mona Lisa'En junio de 1932, una nota firmada por Karl Decker publicada en la revista estadounidense Saturday Evening Post daba a conocer la historia de Eduardo Valfierno, un estafador argentino que se hacía llamar a sí mismo marqués de Valfierno.En una entrevista con Decker, Valfierno confesó que él había planeado el robo de la Mona Lisa, con la idea de vender la obra tantas veces como pudiera. ¿Por qué vender una pintura tan valiosa a una sola persona si varias estaban dispuestas a comprarla?Para echar a andar la estafa, Valfierno detectó a los millonarios ávidos por comprar la verdadera Mona Lisa. Luego encargó a un falsificador francés, Yves Chaudron, que pintase seis copias exactas de la obra. Pero para poder venderlas como si se trataran de la original, debía robar el cuadro del Louvre. Entonces aparece en juego Vincenzo Peruggia.El escándalo del robo se hizo eco en todas partes del mundo a través de la prensa. Con esta ventaja Valfierno pudo vender las copias como originales, según confesó a Decker.Sin embargo, la historia de Valfierno, solo referida por Decker después de la muerte del argentino, que así se lo pidió, es vista con cierta desconfianza. De hecho, es la única fuente que menciona la existencia de Valfierno y el falsificador Chaudron.En 2004 el periodista y escritor argentino Martín Caparrós publicó la novela Valfierno, que narra en clave de ficción la historia del marqués estafador. La obra le valió el Premio Planeta de ese año."La mejor obra del marqués de Valfierno es él mismo. Todos nos falsificamos de alguna manera, interpretamos distintos personajes", aseguró Caparrós sobre su —¿ficticio?, ¿real?— compatriota.

