EEUU no encuentra pruebas para culpar a China de la creación del coronavirus

Las agencias de inteligencia de EEUU están preparando el informe que les encargó el presidente Jose Biden para determinar el verdadero origen del coronavirus... 20.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-20T15:20+0000

Según fuentes anónimas citadas por Global Times, incluso las propias instituciones de investigación de EEUU y sus aliados creen que es casi seguro que el virus no fue creado artificialmente.A pesar de todas las evidencias, EEUU está decidido a utilizar esa supuesta investigación para arrojar barro a China. Sin embargo, la evidencia es mayoritariamente circunstancial y poco confiable, asegura el medio.Las fuentes dijeron al medio que Washington ha estado presionando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y persuadiendo a sus aliados, incluidos la UE, Australia, Japón y otros países, para lanzar la "segunda fase de rastreo de los orígenes" en China lo antes posible y tratando de doblegar la voluntad de los científicos publiquen estudios en contra de del país asiático.Global Times además asegura que el gobierno de EEUU ha utilizado las amenazas para hacer que los científicos internacionales se plieguen a sus intereses y así forzarlos a culpar a China del origen del virus.Según el medio, varios científicos destacados han sido sometidos a una enorme presión política y algunos de ellos han sido apartados de sus funciones por no sumarse a las teorías conspirativas de Washington. Otros incluso habrían recibido amenazas directas.En mayo pasado el presidente Joe Biden ordenó a los servicios de inteligencia de EEUU que "redoblaran" los esfuerzos para investigar los orígenes del coronavirus, incluida la teoría de que provenía de un laboratorio en China.El mandatario además afirmó que los servicios de inteligencia de EEUU estaban divididos sobre si el virus provenía de un accidente de laboratorio o surgió del contacto humano con un animal infectado.De acuerdo con las fuentes citadas por Global Times las agencias de inteligencia de EEUU están preparando su propio informe de investigación sobre los orígenes del virus. Sin embargo, hasta ahora esas agencias no han logrado obtener ninguna prueba concreta o apoyo científico que respalde la teoría de la "fuga de laboratorio".Las fuentes además subrayaron que "la supuesta evidencia que se ha fabricado hasta ahora es en su mayoría circunstancial y no es confiable”.Además, las instituciones de investigación de EEUU y sus países aliados también creen que es casi seguro que el virus no fue creado artificialmente, y que será muy poco probable que puedan verificar la teoría de la "fuga de laboratorio" en 90 días.China enciende las alarmasTras conocerse la información de que los servicios de inteligencia de EEUU están preparando un informe para culpar a China por el origen del coronavirus, el vocero del Ministerio de Exteriores del país asiático, Zhao Lijian, dijo que si esta noticia es cierta, "sería una prueba de que a EEUU no le importa para nada la verdad, sino cómo arrojar lodo sobre China".La negativa de Pekín a participar en la segunda etapa de la investigación de la OMS, liderada por EEUU, sobre los orígenes del virus y la declaración conjunta que China hizo con algunos países en desarrollo y que fue enviada a la OMS han obstaculizado seriamente el plan de Estados Unidos para promover su "investigación del origen del virus" que apunta al país asiático.Según otra fuente cercana al tema citada por Global Times, la iniciativa de EEUU para que se investiguen los orígenes del virus tiene como objetivo consumir los recursos diplomáticos de China. Washington está tratando de encontrar "lagunas" en la política de control de epidemias de China y planea continuar presionando a la OMS y confabularse con sus aliados para desacreditar a Pekín por "encubrir la verdad sobre los orígenes del virus".

