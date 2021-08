Colombia busca presidente: quiénes son los precandidatos para 2022

https://mundo.sputniknews.com/20210820/colombia-busca-presidente-quienes-son-los-precandidatos-para-2022-1115279874.html

El domingo 29 de mayo de 2022 puede parecer lejano en el calendario. Sin embargo, no lo es tanto en el clima político colombiano, que tras un agitado período de Gobierno de Iván Duque —con dos momentos diferentes de protestas masivas, una pandemia y un histórico porcentaje de desaprobación—, deberá elegir a un nuevo presidente para el país sudamericano.Con miras a esa primera fecha, los principales partidos y coaliciones políticas adelantan definiciones internas para poder presentar, lo antes posible, certezas acerca de quiénes serán sus candidatos. Con una fragmentación política inusitada, los relevamientos a menos de un año de los comicios indican que hay más de 40 dirigentes políticos colombianos que tuvieron o mantienen intenciones de competir por llegar a la Casa de Nariño, sede del Gobierno colombiano.La diversidad de opciones políticas tiene, de todas maneras, algunas coaliciones y candidatos que aparecen en posiciones más favorables para llegar al Gobierno. La principal novedad en ese sentido es la creación del Pacto Histórico por Colombia, una coalición de partidos de centroizquierda e izquierda que aspira a unir fuerzas para ganar las elecciones.¿Quiénes son los precandidatos por el Pacto Histórico por Colombia?La coalición tiene como estandartes a movimientos como Colombia Humana, del senador Gustavo Petro, el Polo Democrático Alternativo y Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) pero también incluye a organizaciones con menos caudal electoral como el Partido Comunista Colombiano o el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep).Con la intención de elegir un candidato único del Pacto para las elecciones de mayo, la coalición acordó la realización de una elección interna en los meses previos. Hasta el momento, se confirmaron cinco precandidatos que pugnarán por ser el rostro de la coalición de izquierda en los comicios.Entre los precandidatos confirmados, el senador Petro es quien aparece como favorito en los primeros sondeos de cara a 2022. El senador de 61 años ya fue candidato presidencial en 2010 y 2018 y ejerció como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. En los últimos años ha logrado consolidarse como uno de los referentes de la izquierda colombiana y de la oposición al uribismo.El uribismo ¿con candidato único?La confirmación de que el presidente Iván Duque no buscará la reelección en 2022 dejó al partido oficialista Centro Democrático en la necesidad de buscar un nuevo candidato para mantener al uribismo —movimiento político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)— en el poder durante cuatro años más.Así, en 2022 comenzaron a lanzarse los primeros precandidatos en una interna que por el momento parece no tener favoritos claros. Hasta agosto de 2021,A pesar de la diversidad de candidatos, Zuluaga parece sacar una cabeza por encima de los demás, al haber obtenido que algunos otros dirigentes que tenían intención de postularse, como Paola Holguín y Ernesto Macías, declinaran participar de la interna para apoyarlo, abonando su idea de ser candidato único del uribismo.Zuluaga ya fue candidato a la Presidencia en 2014 pero cayó derrotado en segunda vuelta contra Juan Manuel Santos. Su aspiración para 2022 lo devuelve al escenario político luego de que tuviera que alejarse ante una investigación contra su hijo por supuestos espionajes a participantes del proceso de paz con las FARC.Tercera en discordia: la Coalición por la EsperanzaEl tercer frente político de importancia que pugnará por el Gobierno es la denominada Coalición de la Esperanza, una alianza de partidos de centro y de centroizquierda.La coalición está encabezada por la Alianza Verde, partido liderado por el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus. También integran el bloque Compromiso Ciudadano, el movimiento En Marcha, el partido Dignidad, Nuevo Liberalismo, Alianza Social Independiente y Colombia Renaciente.El bloque ya tiene algunos precandidatos definidos, como el senador Jorge Enrique Robledo por Dignidad o el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo por Compromiso Ciudadano, quienes incluso ya adelantan posicionamientos como precandidatos presidenciales.La principal incógnita en torno a la Coalición de la Esperanza fue, sin embargo, la postura de Alianza Verde, que hasta último momento se debatió entre elegir un precandidato propio o aceptar la idea de algunos de sus dirigentes de salirse de la coalición para respaldar a Gustavo Petro.Finalmente, el candidato de los verdes será Camilo Romero, exgobernador de Nariño y uno de los dirigentes que es visto con buena proyección hacia el futuro.De todos modos, las encuestas divulgadas en agosto muestran a Fajardo, de Compromiso Ciudadano, como uno de los políticos con mejor intención de voto, con un 11% de adhesión.

