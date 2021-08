https://mundo.sputniknews.com/20210820/colegio-medico-de-peru-pide-a-gobierno-cercos-epidemiologicos-por-tercera-ola-de-covid-19-1115247345.html

Colegio Médico de Perú pide a gobierno cercos epidemiológicos por tercera ola de COVID-19

Colegio Médico de Perú pide a gobierno cercos epidemiológicos por tercera ola de COVID-19

LIMA (Sputnik) — El Colegio Médico del Perú (CMP), institución que agrupa a los galenos de ese país, exhortó al Gobierno a que realice cercos epidemiológicos... 20.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

perú

covid-19

El Ministerio de Salud ha previsto el inicio de la tercera ola para finales de septiembre, mientras calcula que el pico se alcanzará entre octubre o noviembre por un lapso de 5 a 9 semanas.Asimismo, Palacios indicó que son 12 los departamentos en los que se ha detectado la variante delta del virus, y lo que corresponde es cercar sanitariamente dichas jurisdicciones para evitar su propagación.Por otro lado, lamentó que el arribo de vacunas en agosto sea escaso pues eso "hace mucho daño, no solo porque se ha dejado de vacunar sino porque en la mente de las personas está la idea de que ya no hay vacunas y ya no acuden a vacunarse".Perú tenía previsto recibir cerca de 8 millones de dosis para este mes, pero hasta el momento han llegado poco más de 2 millones.

perú

perú, covid-19