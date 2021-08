https://mundo.sputniknews.com/20210820/carpinchos-vs-nordelta-la-guerra-desatada-en-un-barrio-privado-de-argentina-1115264394.html

Carpinchos vs Nordelta: la guerra desatada en un barrio privado de Argentina

Carpinchos vs Nordelta: la guerra desatada en un barrio privado de Argentina

Los vecinos de una zona acomodada de Buenos Aires se pusieron en pie de guerra contra una inesperada "amenaza": los carpinchos que parecen querer recuperar su... 20.08.2021, Sputnik Mundo

"Invasión de carpinchos en Nordelta". El extraño titular se replicó una y otra vez por los principales medios de Argentina, adelantando lo que rápidamente pasaría de ser un problema medioambiental y urbanístico a una catarata de memes y comentarios satíricos en redes sociales.El asunto, aunque pueda parecer inverosímil, quita el sueño a los vecinos de Nordelta, una localidad de Tigre, al norte del Gran Buenos Aires, caracterizada por la proliferación de exclusivos barrios privados. La tranquilidad con que algunas de las familias más pudientes de Argentina vivían comenzó a ser afectada por la actividad de los carpinchos, simpáticos roedores cuyo avistamiento es habitual en esa zona de humedales y que también se conocen como capibaras.Es que para algunos habitantes de la zona, los carpinchos dejaron de ser simpáticos para pasar a ser peligrosos. Un artículo del diario argentino Clarín reportó que, según los vecinos, los carpinchos ingresan a los jardines y patios de las viviendas y rompen plantas o incluso atacan a las mascotas.Según la mujer, su perro fue atacado ferozmente por uno de los carpinchos. "Le mordieron el estómago y las piernas. Ahora mi perrito no quiere salir más al jardín. Tiembla todo el tiempo y mi jardín, a pesar de que lo cerqué, sigue invadido de carpinchos. La verdad no quiero convivir con ellos adentro de mi casa", agregó.Las estimaciones de los habitantes de la zona indican que existen cerca de 400 ejemplares de carpincho en la localidad y que su acelerado ritmo de reproducción podría hacer que sobrepase los 3.500 para 2023.Los vecinos intentaron plantear el problema a las autoridades. Acelerado por la repercusión mediática, el caso llegó a la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires y también comenzó a ser abordado por la Legislatura provincial. Cuando deben opinar los expertos, coinciden en que, en realidad, son los humanos quienes invadieron el hábitat de los roedores y que se hace necesario mejorar la legislación para dar más protección a los humedales.Mientras tanto, algunos vecinos se muestran más simpáticos con los animales y advierten sobre el riesgo de que otros habitantes del lugar se decidan a cazarlos. Una reconocida exmodelo de Argentina advirtió al canal de televisión TN que un carpincho había sido encontrado baleado en el lugar.Carpinchos vs ricos, la guerra en memesA medida que los artículos periodísticos cubrían la inesperada polémica, las redes sociales convirtieron el tema en tendencia, aunque desde otro ángulo: la parodia. Lo absurdo de una supuesta invasión de carpinchos agresivos y que las víctimas fueran los acomodados vecinos de un barrio privado, bastó para que gran parte de los internautas se volcara sin dudarlo por los roedores más grandes del mundo.Así fue que cientos de internautas se anotaron en la lista para ir a combatir hombro con hombro junto a los carpinchos y frente a los "chetos", expresión tradicional en el Río de la Plata para referirse a los más pudientes.Los tuiteros imaginaron la preparación de los carpinchos para recuperar su territorio y Karl Marx como inspiración.Los carpinchos armados y listo para atacar, fue otra de las postales.A esta altura, la existencia de un comando armado de carpinchos ya es una obsesión para los internautas.Si a victorias militares resonantes se refiere, no podía faltar la referencia a la llegada de los soviéticos a Berlín pero con carpinchos.Algunas figuras reconocidas no se contuvieron de participar en la polémica. Uno de ellos fue Pablo Lescano, cantante de la banda de cumbia Damas Gratis, quien publicó fotos junto a un carpincho para darles el aliento de los sectores más populares.La batalla entre carpinchos y vecinos de Nordelta recién está a punto de comenzar pero las posiciones ya parecen estar claras: las redes no dudarán en dar todo de sí por una victoria de los roedores.

