AMLO sostiene que avalaría la liberación del fundador del Cártel de Guadalajara

"Si se termina de revisar este asunto, que corresponde a la Fiscalía, (y se establece) que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, si ya tiene derecho a salir, yo no me opongo a eso", dijo el gobernante en conferencia de prensa.Félix Gallardo ofreció una entrevista a la cadena estadounidense en español Telemundo, en la que apareció sordo de un oído, tuerto y en silla de ruedas, para declarar que ya es "un cadáver" que espera ser enterrado bajo un árbol y negar las acusaciones en su contra.El gobernante recordó que los responsables de la política interior están elaborando un decreto para liberar a los reos de la tercera edad y enfermos crónicos, entre otros casos.El 29 de julio, López Obrador anunció que firmará un decreto para liberar a todos los internos en cárceles federales que hayan sido torturados, además de los presos mayores de 75 años, mayores de 65 años con enfermedades crónicas, y quienes en diez años no hayan sido sentenciados por delitos graves o "de sangre".Félix Gallardo fue involucrado en 1985 en la investigación del asesinato de un agente de la agencia antidrogas de EEUU, (DEA, por su sigla en inglés), Enrique Camarena, alias 'Kiki', y fue condenado a 40 años de prisión en 2017.Presidente agradece apoyo de capoSobre la amnistía propuesta por el presidente López Obrador para reos mayores de 75 años, Félix Gallardo dijo que no está interesado en ser favorecido por ese decreto.El jefe del Ejecutivo comentó que su pensamiento es humanista y que quisiera que nadie estuviera en la cárcel."Yo no quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel, soy un humanista, estoy formado en la escuela de la no violencia, pero gobierno para todos y tengo que hacer que se cumplan las leyes", respondió sobre las expresiones del reo.López Obrador agradeció los buenos deseos de Félix Gallardo para que le vaya bien en su administración."Le agradezco sus buenos deseos, y quiero que él comprenda mi situación", dijo el gobernante.El capo fue detenido en abril de 1989 por el homicidio del agente de la DEA que se infiltró en la organización criminal de Guadalajara, capital del estado de Jalisco (centro-oeste), pero fue descubierto y asesinado.También fue acusado por acopio de armas, complicidad y narcotráfico.Una década antes se alió con narcotraficantes colombianos y fue parte de una trama que introducía más de la mitad de la cocaína que se consumía en EEUU, según la condena.En la entrevista, el sentenciado expresó:Cuando languidecía en una prisión de alta seguridad de Jalisco, la serie de televisión Narcos, producida por Netflix, recreó pasajes de su biografía en 2018.

