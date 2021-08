https://mundo.sputniknews.com/20210820/alcaldesa-de-bogota-no-comparte-postura-de-gobierno-de-rechazar-patrullaje-contra-crimen-1115246894.html

Alcaldesa de Bogotá no comparte postura de Gobierno de rechazar patrullaje contra crimen

López anunció el 18 de agosto la creación de un "comando de operaciones" contra bandas que usen a migrantes para cometer delitos, como parte de su estrategia para combatir la inseguridad en la capital colombiana.Horas después Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, indicó que la creación de esos comandos es competencia exclusiva del Gobierno y que como tal no se respalda la propuesta de la alcaldesa."En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos, tenemos que trabajar en la defensa de colombianos en las ciudades y en la protección de migrantes", dijo Espinosa en rueda de prensa.Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también rechazó la propuesta."La CIDH reitera que mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población al culparlas de aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados", publicó en su cuenta de Twitter.El jueves la mandataria agregó en sus declaraciones que es necesario que las autoridades judiciales tomen medidas frente al alto índice de criminalidad en la ciudad, en el que están implicados migrantes venezolanos.Según consideró, si Migración Colombia no identifica a los migrantes que cometen delitos en la ciudad estos no serán judicializados, por lo que serán liberados y sus crímenes quedarán impunes.Cifras de las autoridades de Bogotá indican que en 2020 un total de 4.000 venezolanos fueron detenidos por diferentes delitos en la ciudad.En Colombia hay 1,8 millones de inmigrantes venezolanos, de los cuales 1,1 millones están regularizados ante las normas locales.

