Una huelga en aeropuertos paraliza parcialmente los vuelos internos en Bolivia | Video

"La suspensión de operaciones no tiene justificación; no existe argumento jurídico, técnico, menos laboral, para realizar el paro", denunció el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en una rueda de prensa convocada de urgencia tras confirmarse el conflicto.La huelga, que se realiza en el aeropuerto Viru Viru (Santa Cruz, este), el más grande del país, y en el de la ciudad amazónica de Trinidad, afecta a vuelos internos pero no a los servicios internacionales, según reportan los medios locales.Montaño, quien declaró desde el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz y donde hay actividades normales, dijo que el Gobierno puso en marcha un "plan de contingencia" para garantizar las operaciones aéreas, pero rehusó anunciar eventuales medidas de fuerza contra la protesta.La directora ejecutiva de Aasana, Arminda Choque, cuya destitución fue planteada por varios sindicatos, es una abogada de origen indígena designada por el presidente Luis Arce a fines del año pasado.Los sindicatos de trabajadores aeroportuarios de Santa Cruz y Trinidad anunciaron, sin mayores explicaciones, que rechazaban el acuerdo firmado el 18 de agosto que estableció procedimientos para avanzar en la reorganización de Aasana, entidad pública que aplicó recientemente un duro plan de reducción de personal.Montaño añadió que viajaría a Santa Cruyz para negociar directamente con los trabajadores en huelga.

