Un 20% de ciudadanos en Bogotá rehúsa vacunarse contra COVID-19

Según la encuesta, de las 1.047 personas encuestadas en 19 localidades de Bogotá, "un 14% manifestó no tener intención de aplicarse la vacuna", mientras que un 6% dijo que no sabía si lo haría o no respondió a la pregunta.Entre las razones por las cuales los encuestados manifiestan poca y ninguna disposición de inmunizarse están la desconfianza en la vacuna, 20%; miedo a efectos adversos, 18%; no la necesita, 13%, y no cree en ella, 6%.Asimismo, otras de las razones son efectos secundarios, 6%; cree que es ineficiente, 6%; decidió esperar un poco, 6%; falta de información, 4%, y no le interesa, 4%.Los datos recopilados también muestran que el perfil general de las personas mayores de 40 años que aún no se han inmunizado en la capital del país es de "hombres, de estratos (económicos) de 1 a 4 (de un total de 6), quienes no tienen información suficiente ni tienen claros los efectos secundarios, (y que) no se vacunan porque ya se contagiaron y porque dicen que no la necesitan, no confían en el Gobierno y porque han ido a los puntos de vacunación y no los han atendido".Entre la muestra poblacional también se encuentran mujeres que "no tienen suficiente información sobre las vacunas y una buena parte de ellas dice que debe esperar (para inmunizarse) porque ya se contagió, además de afirmar que por haberse contagiado no necesitan la vacuna, es insegura y no creen que sirva", indica el estudio.Bogotá, con 1.434.633 casos positivos desde que el virus fue detectado en Colombia, en marzo de 2020, es la ciudad del país con mayor cantidad de contagios y se prevé que pueda atravesar por un cuarto pico de la pandemia en los próximos meses.

