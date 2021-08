https://mundo.sputniknews.com/20210819/renuncia-director-de-diplomacia-cultural-de-la-cancilleria-mexicana-1115209309.html

Renuncia director de Diplomacia Cultural de la cancillería mexicana

Renuncia director de Diplomacia Cultural de la cancillería mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El director de Diplomacia Cultural de la cancillería mexicana, Enrique Márquez, renunció tras la polémica desatada por la... 19.08.2021, Sputnik Mundo

La misiva dirigida al canciller Marcelo Ebrard fue difundida por Márquez en sus redes sociales.El escritor fue destituido por supuestos "comportamientos poco dignos", según un comunicado de la secretaría de Relaciones Exteriores.Hernández afirma que el motivo de su despido fue publicar una artículo en el periódico mexicano Milenio, criticando al director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, quien afirmó que en gobiernos anteriores la lectura se promovió como "producto de mercado" capitalista, al anunciar el rediseño de los libros de textos escolares.La carta del renunciante indica que por tal motivo considera "muy difícil" que puedan seguir construyendo "con grandes resultados y consensos, como hasta ahora, la nueva diplomacia cultural que México necesita en estos momentos en los que la cultura debe jugar un papel clave en la reinvención del mundo".La controversiaEl presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a periodistas el miércoles que el nombramiento de la novelista no le fue consultado por el canciller Ebrard, pero consideró que es difícil encontrar intelectuales que no estén relacionados con el pensamiento neoliberal, que él también denomina "conservador"."Hay que ir poco a poco, sin excluir, dándole oportunidad, sobre todo a los jóvenes, que no están tan influenciados por el pensamiento conservador", dijo el jefe de Estado.La renuncia de Márquez será efectiva a partir del próximo 1 de septiembre.El funcionario anunció que a través de las unidades de transparencia de la cancillería entregó toda documentación relacionada con su destitución.Esa información interna de cancillería permitirá a la comunidad cultural conocer los hechos "que en buena medida fueron manipulados por una intensa campaña en redes sociales".El nombramiento de Brenda Lozano ha sido criticado por diversos personajes de la cultura y la política cercanos al Gobierno por haberse burlado de López Obrador con memes, en su cuenta de Twitter.El presidente reiteró sobre el nombramiento que "es difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos, con intelectuales que dominaron durante mucho tiempo".En una entrevista radiofónica, Hernández dijo que la causa de despido fue su artículo periodístico.Es un "mentira muy alevosa y muy artera que me acusen de misógino; además, por algo que se dijo en una sobremesa, donde los comensales eran mis mejores amigos y nuestras esposas", agregó el escritor.La nueva agregada cultural en Madrid tiene estudios en EEUU, países de Europa, América del Sur y Japón, y fue reconocida como una de las escritoras mexicanas menores de 40 años más importantes del país.

