La Fiscalía mexicana detiene a un diputado federal oficialista acusado de abuso sexual | Video

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El diputado federal mexicano del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Benjamín Saúl Huerta fue detenido acusado... 19.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-19T16:19+0000

2021-08-19T16:19+0000

2021-08-19T16:48+0000

américa latina

méxico

detención

abuso infantil

"Esta madrugada en la alcaldía Cuauhtémoc [Ciudad de México], fue aprehendido Benjamín Saúl 'N', por su probable participación en el delito de violación equiparada", dice el texto que suprime el apellido del acusado, pero es acompañado por fotografías del arresto.El detenido proporcionó voluntariamente su domicilio de la colonia Roma de la megalópolis, donde fue aprehendido.Acompañado de su defensa legal, el legislador de 64 años "fue notificado de la acusación por agentes adscritos a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales", añade el comunicado.Después de que el Congreso federal retiró el fuero que protegía al diputado, un juez ordenó la detención solicitada por la Fiscalía capitalina, "por su probable participación en los delitos de abuso sexual agravado y violación en agravio de menores de edad".Un adolescente de 15 años fue contratado por el legislador federal del central estado de Puebla para viajar como asistente a la Ciudad de México, cuando Huerta era secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que entonces debatía la Ley de Víctimas de violaciones de derechos humanos.El diputado fue detenido el 21 de abril en flagrancia por la Policía, cuando el menor pidió auxilio a los conserjes de un hotel capitalino donde se hospedaron, pero en aquella ocasión fue liberado, gracias al fuero federal que protege a los legisladores. Proceso judicialAntes de entregarse a las autoridades, el diputado se declaró inocente y descartó huir del país, en contraste con otro legislador de la coalición oficialista, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, quien también perdió su fuero la semana pasada, pero se fugó a Chile antes de ser detenido.Esta es la primera vez en la historia del país que la Cámara de Diputados se instaló como tribunal de un "juicio de procedencia", para establecer si suprimía la inmunidad parlamentaria a un legislador por el delito de violación y abuso de menores.La Fiscalía informó que la acusación es por supuesta "violación equiparada agravada contra un menor de edad de 15 años", colaborador de Huerta.El legislador quedó detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la capital, donde se sometió a una certificación médica, y será puesto a disposición del juez que emitió la orden de aprehensión, quien determinará su situación legal.Sobre el diputado de Morena pesa otra orden de detención, por su "probable participación en el delito de abuso sexual equiparado, agravado".La Fiscalía señala que a Huerta "se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia" que debe emitir el organismo jurisdiccional.En tanto, el diputado Toledo, del Partido del Trabajo (PT), integrante de la coalición gobernante Juntos Haremos Historia, es acusado de lavado de dinero durante su gestión como alcalde del municipio capitalino de Coyoacán.La Fiscalía de la Ciudad de México acusa al legislador del PT, de 41 años, de haber tenido ingresos que no coincidían con su remuneración como funcionario público.La Cámara de Diputados aprobó por 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones que Toledo enfrente un proceso penal por posible enriquecimiento ilícito.Si no es detenido, el legislador del PT podría tomar posesión de nuevo como legislador el próximo 1 de septiembre, cuando comience el nuevo Congreso que fue electo el 6 de junio pasado.Toledo logró su reelección en esos comicios y de asumir la banca restablecería su inmunidad ante la justicia.

méxico

2021

