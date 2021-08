https://mundo.sputniknews.com/20210819/impotentes-en-la-distancia-los-afganos-en-espana-esperan-noticias-de-sus-familias-1115230122.html

Impotentes en la distancia, los afganos en España esperan noticias de sus familias

BARCELONA (Sputnik) — Mientras los talibanes se asientan en el poder en Afganistán, su comunidad en España solo puede pensar en el peligro que corren... 19.08.2021

"Estamos muy tristes. No solo yo, muchos afganos que vivimos aquí hemos perdido la cabeza. Nos sentamos todas las noches para mirar donde están nuestras familias", cuenta a Sputnik desde un restaurante afgano en el centro de Barcelona Bahoden Salangi, de 32 años y nacido en Helmand (suroeste), tras casi una semana sin noticias de su esposa, dos hijos, madre y hermano.Por la información recibida de un amigo en Francia, Salangi cree que sus allegados consiguieron huir de Kabul a la provincia de Panjshir, uno de los focos de resistencia a los talibanes.Temen por los huidosEn las imágenes mostradas a Sputnik, una niña de dos años y medio llora porque no quiere abandonar su hogar, aunque Salangi explica que no había alternativa para su familia, ya que varios trabajaban para el Gobierno de Ashraf Ghani.Un día antes de que su mujer e hijos abandonaran la capital, Salangi supo del asesinato de un primo que ejercía de policía en otra ciudad.El afgano lamenta que no haya manera de contactar con sus seres queridos y observa impotente las noticias y vídeos que llegan constantemente a su teléfono móvil junto a Ajmal Arefi, originario de Wardak (este de Kabul) y dueño del local de comida afgana donde se reúnen.A sus 39 años, Arefi vive como refugiado político en España desde 2013 y, a diferencia de Salangi, que llegó con nueve años, recuerda los momentos más violentos del conflicto de Afganistán, incluida la muerte de su padre a manos de talibanes una década atrás.Como su compatriota, Arefi está constantemente pendiente de la información que recibe de su familia, la mayoría funcionarios del Gobierno que tuvieron que escapar de Kabul."No esperábamos nada de esto. Somos un país vendido", lamenta el afgano, que cuestiona el papel de Estados Unidos en el drama humanitario desatado en los últimos días después de 20 años de ocupación.Un futuro sin esperanzaAdemás de la integridad de sus allegados, a los residentes en España les preocupa el futuro del país, ya que esperan que con los talibanes en el poder venga un tiempo de regresión de derechos y restricciones, en especial para las mujeres.Arefi, por su parte, explica que su hermana era profesora en una escuela pero desde hace días permanece en su casa por miedo a los talibanes que circulan armados: "están asustados, y los niños también, no quieren salir cuando ven las armas".De los 800 afganos que residen oficialmente en España, el grupo más grande con cerca de 250 miembros se encuentra en Barcelona.La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ofreció al Gobierno español 50 plazas para acoger a mujeres y niñas del país ante el "peligro inminente" de que sean "lapidadas, torturadas, violadas y asesinadas por bailar, cantar, trabajar o estudiar".El Gobierno de Cataluña también se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para acelerar la expedición de visados humanitarios a ciudadanos afganos que requieran protección tras huir de su país.Los compatriotas en el corazón de Barcelona, no obstante, se quejan de la falta de atención de las administraciones y no pueden hacer más que mirar el teléfono móvil con esperanza de recibir noticias de sus seres queridos. "A veces pienso que voy a suicidarme, mi cuerpo está aquí pero mi cabeza y mi corazón están allí", dice desesperado Salangi.El afgano asegura que, si sigue sin poder contactar con su familia, tratará de coger "un vuelo a Irán o donde sea" para entrar en Afganistán porque "no vale la pena vivir sin ellos".

