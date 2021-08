Huracán Grace tocará tierra en Riviera Maya de península mexicana de Yucatán el 19 de agosto

https://mundo.sputniknews.com/20210819/huracan-grace-tocara-tierra-en-riviera-maya-de-peninsula-mexicana-de-yucatan-el-19-de-agosto-1115211742.html

Las autoridades cerraron los puertos de Cancún, Ciudad del Carmen y la isla Cozumel, y los sitios arqueológicos de la cultura maya cerraron su puertas ante la llegada del huracán procedente del mar Caribe.A las 19:00 del miércoles (24:00 GMT), el ciclón tropical se localizaba a 250 km al este-sureste de Cancún y a 275 km al este de Tulum, en el estado Quintana Roo que se localiza en la franja costera oriental de la península.El poder de los vientos colocan al meteoro en la categoría uno de la escala Saffir Simpson, que es la menor de sus cinco niveles.Los vientos sostenidos de Grace llegan a 130 km/h y rachas de 155 km/h.Plan de contingencia en zona turísticaLa Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la cual depende el SMN, informó que en reunión con el Grupo de Coordinación Operativa del Consejo Estatal de Protección Civil, presidido por el gobernador de Yucatán Mauricio Vila, se presentó la trayectoria Grace clasificado.El organismo federal añadió que "tiene listos y en operación 41 equipos en el Centro Regional de Atención de Emergencias, ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán", en el poniente de la península.Las bandas nubosas causan lluvias torrenciales, rachas intensas de viento y oleaje elevado de más de tres metros.El Gobierno de México emitió una alerta por la aproximación del huracán."La zona de prevención por vientos de huracán desde Cancún hasta Punta Herrero, incluido Cozumel, estado de Quintana Roo", dice la alerta meteorológica.Otra zona de prevención más amplia fue establecida por "vientos de tormenta tropical, desde Punta Herrero hasta Puerto Costa Maya, y desde Cancún, hasta Campeche", ciudad colonial amurallada, capital del estado del mismo nombre, en la costa poniente de la península de Yucatán, frente al Golfo de México.En esa zona están los mayores atractivos para el turismo internacional del sureste mexicano, por sus cálidas playas de arena blanca y mar de color turquesa.Tres cruceros que atracarían con miles de turistas cancelaron su arribo a la isla de Cozumel: el Symphony of the Seas, programado para el miércoles, y los navíos Allure of the Seas y Adventure of the Seas, que llegarían este jueves.La isla tiene fama mundial por sus sitios de buceo en una larga sección del arrecife mesoamericano, conocido por su fauna submarina, donde un puerto profundo recibe unos 400 cruceros cada año, con miles de turistas que visitan las esculturas del Museo Subacuático de Arte.Grace cruzará este jueves todo el territorio de la península mexicana, donde también están los principales sitios arqueológicos mayas del país.Esa cultura tuvo su esplendor entre los siglos IV y X, con las conocidas pirámides de Tulúm, Chichen Itza, Cobá, Izamal, Mayapán y Uxmal entre otras, que anunciaron el cierre de sus puertas al turismo por el huracán.Se espera que después de cruzar el Golfo de México, principal zona petrolera marina del país, Grace impacte nuevamente en el territorio mexicano en la noche de este viernes o al amanecer del sábado. esta vez en el centro-norte del estado de Veracruz (sureste).Antes del segundo choque con las costas mexicanas Grace podría convertirse en huracán categoría dos, con vientos máximos sostenidos más peligrosos de 154 km/h.

