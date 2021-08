https://mundo.sputniknews.com/20210819/grace-dejo-estela-de-lluvia-y-danos-en-el-caribe-1115238983.html

Grace dejó estela de lluvia y daños en el Caribe

Al tocar tierra cerca del sitio arqueológico de Tulúm, Grace se degradó a tormenta tropical, pero igual dejó una estela de daños a su paso por las islas caribeñas, y sus aguaceros ralentizaron las labores de rescate y recuperación en Haití, sacudido por un terremoto de magnitud 7,2.Grace fue, recién, el segundo huracán de la actual temporada ciclónica, luego de Elsa, a inicios de julio pasado, y aunque solo alcanzó la categoría uno en la escala de intensidad Saffir-Simpson, de cinco, causó no pocos dolores de cabeza a una región bastante azotada por la baja turística.A su vez, en la isla de Trinidad las lluvias provocaron un deslave que mató a una persona, mientras en República Dominicana más de 500 viviendas sufrieron afectaciones por los fuertes aguaceros, principalmente en la península de Barahona (suroeste).Las autoridades de la Defensa Civil en Cuba también activaron sus alarmas ante la posibilidad de lluvias y vientos, pero la presencia de aire seco frenó las bandas de chubascos cercanas al cabo de San Antonio, en el extremo occidental de la isla.Jamaica bajo aguaGrace tocó tierra en la costa norte de Jamaica al anochecer del martes 17, no lejos de Montego Bay, con vientos máximos sostenidos de unos 80 kilómetros por hora, y aguaceros que duraron más de 24 horas.Según reportes del periódico Jamaica Gleaner, calles y caminos quedaron obstruidas por árboles caídos, mientras algunos cables desprendidos por la fuerza de los vientos saltaban entre chispas de electricidad, como un macabro show de luces.Además, el agua inundó un número aún sin cuantificar de viviendas y automóviles atrapados por las riadas, aunque nadie murió ni resultó herido, un auténtico alivio para el sistema de salud, que recién confirmó la presencia en la isla de la variante delta del coronavirus causante del COVID-19.Janel Ricketts, oficial de relaciones comunitarias de la Agencia Nacional de Obras —NWA, siglas en inglés—, declaró al diario Jamaica Observer que la recuperación será costosa, sobre todo en la infraestructura vial al occidente del país, con el derrumbe de un puente incluido.Hace apenas dos meses Jamaica sufrió el embate de Elsa, aunque el acumulado y la duración de las lluvias fue menor, así como la fuerza de los vientos.Las caimán inundadasEn la mañana del miércoles 18, el epicentro de Grace rozó la isla Gran Caimán, que recibió el impacto de la poderosa banda derecha del fenómeno atmosférico: los problemas no demoraron…De entrada, los vientos huracanados forzaron el cierre del aeropuerto local, daños en comercios y viviendas, y tormentas eléctricas que incrementaron la inquietud en la población insular, aunque la vida volvía a la normalidad el jueves 19 en la mañana.Las autoridades locales limpiaron las vías bloqueadas por las ramas y troncos caídos, las personas volvieron a sus trabajos, los negocios reabrieron y Grace quedó como la responsable de un terrible —y costoso— miércoles."Tenemos personas con daños reales en sus casas. Este evento, definitivamente, fue más que tres árboles caídos", declaró el primer ministro Wayne Panton al portal Cayman Compass, al anunciar la liberación de fondos de emergencias para recuperar las zonas más afectadas.Por lo pronto, Grace se desvanece, pero la tormenta tropical Henri se fortalece al norte de las Bahamas, y amenaza con traer más lluvia, vientos, preocupación y noticias en la actual temporada ciclónica, que en teoría durará hasta el 30 de noviembre.

