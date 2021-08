https://mundo.sputniknews.com/20210819/feminista-y-nigeriano-los-toros-que-acabaron-con-las-corridas-en-una-ciudad-del-norte-de-espana-1115221513.html

'Feminista' y 'Nigeriano', los toros que acabaron con las corridas en una ciudad del norte de España

Gijón es una ciudad sin tauromaquia. El Ayuntamiento de la urbe asturiana tomó la decisión tras los nombres atribuidos a dos de los animales que salieron a la... 19.08.2021, Sputnik Mundo

El domingo 15 de agosto la plaza de toros de El Bibio acogió la tradicional feria taurina de Begoña. Los espectadores se sentaban en las gradas del coliseo de Gijón para disfrutar de un evento en el que participaba el torero Morante de la Puebla. El diestro lidió con dos morlacos de la ganadería de Daniel Ruiz. Los nombres de los animales sobrepasaron los muros del recinto gijonés.Los toros se llamaban Feminista y Nigeriano. Dos nomenclaturas que hicieron estallar las redes sociales. Distintas organizaciones feministas y animalistas criticaron su denominación. "Torturar a un animal hasta matarlo implica sadismo, ya que se disfruta con el dolor que se le está infringiendo a un ser vivo, que sufre, que siente dolor; implica no sentir pena, no sentir lástima, no sentir amor. ¿Acaso son estos comportamientos los que promueve el feminismo? Más bien todo lo contrario", señala en un comunicado la Plataforma Feminista d’Asturies.La Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad (ANADEL) se ha unido al mensaje de la agrupación feminista. Además, han vertido críticas contra la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González. "Dice ser feminista y sus actos son lo contrario. Una feminista no estará a favor del maltrato animal como son las corridas de toros, pero aún más si uno de los toros se llama Feminista", indican en un escrito. Voz a la que se han unido centenares de personas en redes sociales.La situación ha desembocado en el punto y final de las corridas por parte del Consistorio municipal. El Ayuntamiento de Gijón ha decidido no renovar la concesión del anfiteatro para la celebración de festejos taurinos. El Gobierno local considera que los toros no se pueden utilizar para "desplegar una ideología contraria a los derechos humanos"."Se ha acabado la feria taurina", ha señalado González. La regidora de la ciudad ha recordado que la idea era acabar con la concesión de la plaza de toros de El Bibio y posteriormente ponerle fin. Eso sí, la polémica suscitada ha adelantado los acontecimientos. Así, el Ayuntamiento no concederá una tercera prórroga de la prórroga firmada en 2016. Tampoco publicará una nueva convocatoria. Precisamente, el Consistorio recibía 50.000 euros al año por la adjudicataria.Una decisión aplaudida por unos, pero ampliamente cuestionada en el sector taurino. La Fundación Toro de Lidia critica por redes sociales que "ataca a la libertad cultural". Más contundente ha sido El Juli. "Me parece de vergüenza que quiera utilizar esto para crear y bañar la tauromaquia con tintes políticos e ideológicos. Esto es un absurdo y me siento avergonzado", ha afirmado el diestro.El nombre de los toros bravos viene determinado por el vientre del que proceden. Los morlacos heredan el nombre de su madre. Todos los animales que nazcan de dicho animal recibirán su nomenclatura. Por ejemplo, la ganadería de la que proceden Feministay Nigeriano cuenta con otras 350 vacas más y por ende con 350 nombres. Finito, Turronero o Niñero son algunos de los incluidos en la lista de Daniel Ruiz.De esta forma, Feminista y Nigeriano no fueron escogidos específicamente para la corrida. La última que ve el coso de Gijón. Según la alcaldesa, se utilizará para conciertos. Los animales fueron sacrificados en la plaza. Pero, cornearon a la tauromaquia.

