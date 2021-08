https://mundo.sputniknews.com/20210819/eres-una-victima-del-fraude-electoral-amlo-te-necesita-para-redactar-la-reforma-al-ine-1115230906.html

¿Eres una víctima del fraude electoral? AMLO te necesita para redactar la reforma al INE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que presentará una reforma electoral para hacer un cambio profundo en el Instituto Nacional...

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine)

Aseguró que la reforma será creada con ayuda de un grupo de expertos en dichos temas, además también podrán participar servidores públicos. Prometió que antes de ser enviada al Congreso se le presentará a la ciudadanía."Yo voy a presentar la iniciativa y voy a convocar a personas que tienen experiencia y que saben del porqué no hemos logrado en México establecer una democracia auténtica y plena para que en definitiva se acabe con los fraudes electorales", explicó.Insistió en que uno de los ejemplos de que el fraude electoral sigue existiendo fue lo ocurrido en el 2017, cuando se votó para renovar la gubernatura del Estado de México. También dijo que los consejeros del INE intentan boicotear la consulta popular realizada el pasado 1 de agosto, lo que demuestra que no son demócratas.Durante la conferencia de prensa matutina también acusó a los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Josefina Vázquez Mota de impedir que se realice la consulta de revocación de mandato para 2022."El señor Chong, la señora Josefina Vázquez Mota oponiéndose a que se lleve a cabo el ejercicio de la revocación de mandato. El pueblo es el soberano y es el que debe de tener siempre la riendas del poder en sus manos, no las camarillas, como esta, que todavía predomina o existe en el Poder Legislativo", sentenció.Sus declaraciones surgen a tan solo unas horas de que se vuelva a votar en la Comisión Permanente un nuevo periodo extraordinario para discutir la ley Federal de Revocación de Mandato.Fraude electoral de 1988Uno de los fraudes electorales más sonados de México fue el registrado el 6 de julio de 1988 cuando se votó para elegir nuevo presidente. Los primeros resultados debieron comenzar a aparecer a las 19 horas de ese mismo día, pero esto no ocurrió. Uno de los comisionados de la Comisión Federal Electoral (CFE), encargada en esos años de organizar las elecciones y realizar el conteo de votos, informó que el sistema de cómputo se había "caído" y que se estaba trabajando para corregir la falla.Sin embargo, los resultados de dicha votación se entregaron una semana después despertando todo tipo de especulaciones. Se dice que antes de dicha falla, quien lideraba el conteo de votos era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional (PMS, PFCRN, PPS y PARM), y que la supuesta caída se utilizó para alterar los resultados y poner a la cabeza a Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI.Fue el 13 de julio de 1988 que la CFE informó que la mayoría de votos emitidos daban el triunfo a Salinas de Gortari, con el 50,36% de los votos, frente a un 31,12% de Cárdenas Solórzano. El entonces presidente de la CFE y secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, solicitó a todos los partidos políticos aceptar el mandato de la voluntad popular.

méxico

méxico, andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine)