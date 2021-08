https://mundo.sputniknews.com/20210819/el-presidente-de-peru-deslinda-al-lider-del-partido-oficialista-de-las-decisiones-del-gobierno-1115233229.html

El presidente de Perú deslinda al líder del partido oficialista de las decisiones del Gobierno

LIMA (Sputnik) — El presidente peruano, Pedro Castillo, descartó que el controvertido líder del partido oficialista Perú Libre (izquierda), Vladimir Cerrón...

"[Cerrón] está en su derecho [de opinar] porque es parte del partido, pero no toma las decisiones, eso lo hacemos nosotros. Ustedes [los periodistas] pueden sugerir algo también, pero el que toma las decisiones no es Cerrón, es Pedro Castillo. No nos encasillemos en esas cosas", dijo el jefe de Estado durante una rueda de prensa desde Lima (centro).Cerrón, fundador de Perú Libre, tiene una condena activa de prisión suspendida por corrupción al haberse beneficiado personalmente de la ejecución de una obra de saneamiento cuando ejerció como gobernador del departamento de Junín (centro), entre 2011 y 2014.Asimismo, es investigado por la Fiscalía por ser presunto miembro de una mafia que otorgaba licencias de conducir a cambio de sobornos; y también por el presunto delito de terrorismo al tener supuestos nexos con la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso.La semana pasada, Cerrón dijo que conversó con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, para convencerlo de permanecer en el cargo.Ese hecho fue rechazado por sectores políticos y ciudadanos, pues el líder de Perú Libre no es funcionario del Gobierno.Cerrón permanece muy activo en redes sociales, opinando sobre las medidas que tomará o debe tomar el presidente, algo que choca con la promesa electoral de Castillo sobre que el fundador de su partido no sería visto "ni como portero" durante su Gobierno. Nombre del nuevo canciller peruanoEn la rueda de prensa, Castillo anunció también que en horas de la tarde de este 19 de agosto debe tener el nombre de la persona que tomará la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de la renuncia del excanciller Héctor Béjar."Nosotros tenemos a varias personas [para el cargo] que es necesario oírlas, tenemos que ver cómo nos insertamos en el mundo, no pasa por una sola persona, se tiene que conversar, nadie está descartado. En la tarde debe salir el nombre [del nuevo canciller]", afirmó el jefe de Estado en una rueda de prensa desde Lima.Béjar asumió la Cancillería el 29 de julio, un día después de la toma de mando de Castillo, pero renunció el 17 de agosto luego de que emitiera unas declaraciones en las que vinculaba a la Marina de Guerra con el surgimiento, en 1980, de la agrupación terrorista maoísta Sendero Luminoso.Por otra parte, el mandatario indicó que el reemplazante de Béjar debe tener como prioridad agendar los tratados de adquisición de vacunas contra el COVID-19, cuyas dosis están sufriendo un retraso en su arribo al país.

