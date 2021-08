https://mundo.sputniknews.com/20210819/comision-de-la-verdad-de-colombia-revive-rencillas-previas-a-la-firma-de-la-paz-1115234129.html

Comisión de la Verdad de Colombia revive rencillas previas a la firma de la paz

El exmandatario (2002-2010) y líder del partido oficialista Centro Democrático (derecha) dio su versión sobre el conflicto armado ante el presidente de la Comisión, el sacerdote Francisco de Roux, y los también comisionados Leyner Palacios, y Lucía González.Específicamente, habló sobre los "falsos positivos", eufemismo que en Colombia se refiere a ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército para hacer pasar a las víctimas como bajas en enfrentamientos.Según la Justicia Especial para la Paz (JEP), tribunal surgido igualmente del acuerdo, entre 2002 y 2008, al menos 6.402 civiles murieron a manos de militares, de esta forma.Uribe negó su responsabilidad en esos crímenes, aunque reconoció haber cometido un "error" al justificarlo en su momento, al decir que las víctimas "no estarían recogiendo café".Sin embargo, la tensión del encuentro no estuvo a cargo de estas afirmaciones o, incluso, de haber sugerido una amnistía general para todos los actores del conflicto, sino de aquellas contra los diálogos de La Habana, y las instituciones a las estos dieron origen.En octubre de 2016 y después de que concluyera la negociación entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el acuerdo fue sometido a plebiscito. El No ganó con un 50,2% de los votos, frente al 49,7% del Sí.Sin embargo, y tras reuniones con múltiples sectores de la sociedad —incluyendo líderes del No—, hubo una renegociación y el acuerdo inicial cambió. La paz definitiva se firmó en noviembre de 2016 en Bogotá, aunque para Uribe, "ninguna de nuestras modificaciones o propuestas fueron aprobadas"."La manera como enmendaron el No del plebiscito es atentatoria contra el Estado de Derecho porque no hubo otro plebiscito, otra consulta popular", insistió el expresidente y exsenador.Por este motivo, Uribe no quiso rendir testimonio oficialmente ante la sede de la Comisión de la Verdad, como hizo Santos, su sucesor inmediato, y también otro de sus predecesores, César Gaviria (1990-1994).Por el contrario, recibió a De Roux, Palacios y González en una de sus haciendas, en Rionegro, municipio cercano a Medellín, y planteó el encuentro como una conversación informal, aunque televisada en las redes sociales de su partido, así como las de la Comisión de la Verdad."Le encantan las FARC"Aunque de Roux y Uribe insistieron en que el diálogo se daría con respeto, hubo momentos álgidos, en los que también participaron los hijos de Uribe.Tomás Uribe, primogénito del exmandatario, acusó a la comisionada Lucía González de ser simpatizante de las FARC, por un tuit de 2017, en el que celebraba el paso de la guerrilla hacia un partido político."Le encantan las FARC, ella lo dijo en un trino en 2017. Acá lo tengo, ¿se lo muestro?", inquirió Uribe.En el tuit, escrito antes de ejercer su función como comisionada, González aseguraba: "Yo hoy estoy de fiesta porque las FARC constituyeron su partido político. No solo respeto, comparto sus principios. Buen camino"."Podemos pensar distinto. Eso no nos enemista", se defendió González, mientras el sacerdote De Roux intentaba retomar la conversación con el exmandatario.Aunque el presidente Duque no hizo referencia explícita al episodio, días después se pronunció sobre la "verdad" del conflicto."Que la verdad sea realmente algo que refleje lo que ocurrió en nuestro país y no la imposición de criterios sesgados de unos u otros, para tratar de sembrar en la conciencia colectiva distorsiones con respecto a nuestra historia", dijo Duque en declaraciones públicas."Sigue vivo"La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (su nombre completo) fue creada como un mecanismo extrajudicial e independiente, que deberá generar un informe sobre el conflicto armado colombiano, al finalizar su período de vigencia. Es decir, en noviembre próximo.Sin embargo, encontrar la "verdad" de lo que pasó en el conflicto armado más largo del continente, en medio de un clima político tan polarizado, se convierte en un reto.Para el analista del conflicto y procesos de paz, Luis Eduardo Celis, la verdad causa tantas tensiones "porque este es un conflicto que sigue vivo"."Los protagonistas en esta larga violencia tienen actitudes diferentes", dijo Celis en declaraciones a Sputnik. "Hay unas actitudes de reconocimiento, de colocar el acuerdo de paz como un referente. Y otros actores que no tienen esa voluntad. Siguen en el discurso en que no se reconocen responsabilidades", agregó.Aunque De Roux escuchó las razones de Uribe para no reconocer las instituciones del acuerdo, consideró el encuentro como importante para el esclarecimiento de los hechos.

