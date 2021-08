https://mundo.sputniknews.com/20210819/chile-no-existe-la-disparatada-teoria-terraplanista-que-desato-risas-y-memes-en-america-latina-1115232615.html

"Chile no existe": la disparatada teoría 'terraplanista' que desató risas y memes en América Latina

La teoría, rescatada hace pocos días, fue publicada hace más de un año por un grupo 'terraplanista' español en redes sociales, pero ahora se hizo viral en... 19.08.2021, Sputnik Mundo

Un grupo llamado "Tierra Plana - España" de Facebook, aseguró que el país sudamericano, lisa y llanamente, no existe.Si bien la publicación en este grupo 'terraplanista' español en Facebook data de agosto de 2020, una captura de pantalla reciente fue viralizada en Chile durante el pasado viernes 13 de agosto, bajo la tendencia, #ChileNoExiste.Como era de esperar, los chilenos reaccionaron con mucho humor al respecto y bastó una captura de pantalla de aquella antigua publicación para que las cataratas de memes no se hicieran esperar.¿Creen ustedes que Chile sea un país real?"Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile”, escribió el usuario, probablemente español, en el grupo 'terraplanista', que desató carcajadas y memes en Chile y el resto de América Latina.

