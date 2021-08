https://mundo.sputniknews.com/20210819/brasil-es-demasiado-grande-para-la-jaula-del-mercosur-1115243358.html

Brasil es demasiado grande para la "jaula" del Mercosur

Brasil es demasiado grande para la "jaula" del Mercosur

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, aseguró que el país es demasiado grande para permanecer preso en una jaula, en... 19.08.2021, Sputnik Mundo

Guedes defendió realizar "un movimiento moderado pero decisivo", recortar un 10% todas las tarifas, en referencia a la propuesta para reducir la Tarifa Externa Común (TEC), que cuenta con la oposición de Argentina.Sin nombrar al país vecino, Guedes afirmó que son los otros países los que deben adecuarse a las condiciones de Brasil debido a su potencia económica, y no al revés."Brasil es la mayor fuerza del Mercosur, no es Brasil el que tiene que estar dentro del Mercosur, sino el Mercosur el que tiene que estar donde Brasil está, Brasil no puede ser prisionero de negociaciones ideológicas que atrasan el progreso brasileño", reforzó.El ministro de Economía subrayó que el Mercosur fue un éxito en un principio porque ayudó a inserir la economía brasileña en la economía global, pero añadió que el bloque ya no está a la altura de las expectativas creadas.

