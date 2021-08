https://mundo.sputniknews.com/20210819/bolsonaro-afirma-que-no-habra-ruptura-democratica-en-brasil-pero-critica-provocaciones-1115233839.html

Bolsonaro afirma que no habrá "ruptura" democrática en Brasil pero critica "provocaciones"

Bolsonaro afirma que no habrá "ruptura" democrática en Brasil pero critica "provocaciones"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que no habrá "ruptura" (del sistema democrático) pero lamentó estar constantemente... 19.08.2021, Sputnik Mundo

"Por mi parte no habrá ruptura, conozco las consecuencias internas y externas de una ruptura, pero nos provocan todo el tiempo; no es justo detener a quien sea sin el debido proceso legal, no es justo que el Tribunal Superior Electoral [TSE] ahora desmonetice páginas que dicen que el voto impreso es necesario, o que desconfían del voto electrónico", afirmó Bolsonaro en un evento en Cuiabá (centro-oeste), según recoge el diario O Globo.El 16 de agosto, el TSE determinó que las plataformas digitales suspendan el envío de dinero a canales investigados por la propagación de informaciones falsas sobre el sistema electoral brasileño, lo que pone en jaque la continuidad de muchas páginas bolsonaristas.Además, la semana pasada el Tribunal Supremo Federal ordenó la detención de un aliado del presidente, el exdiputado Roberto Jefferson, acusado de atacar las instituciones democráticas con amenazas.Durante su discurso este jueves, 19 de agosto, Bolsonaro aseguró que no se puede aceptar una "dictadura blanca" con las limitaciones impuestas a las redes sociales, e hizo un llamamiento a la participación de manifestaciones el próximo 7 de septiembre, día de la Independencia.Ese día, simpatizantes del presidente de todo el país saldrán a la calle para exigir que se cambie el actual sistema de voto electrónico por el voto impreso, propuesta ya rechazada por la Cámara de Diputados.Bolsonaro también anunció que finalmente asistirá a esas protestas, tanto en Brasilia como en Sao Paulo.

