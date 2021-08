https://mundo.sputniknews.com/20210819/asesinan-a-balazos-a-periodista-en-el-sureste-de-mexico-1115245922.html

Asesinan a balazos a periodista en el sureste de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El periodista Jacinto Romero Flores, reportero y locutor en la estación radiofónica Oriestero FM, fue asesinado mientras conducía... 19.08.2021, Sputnik Mundo

El asesinato fue cometido poco después de que el periodista compartió en sus redes sociales un video de agradecimiento por las muestra de afecto que recibió el día de su cumpleaños, el miércoles 18 de agosto."Reiteramos que no se permitirá que intenten amedrentar a la población, mucho menos a los periodistas; por lo que cualquier intento en ese sentido no quedará impune", escribió el gobernador en su cuenta de Facebook.Esa declaración fue hecha mientras el gobernante instalaba una Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, mecanismo de seguridad que integran corporaciones federales, estatales y municipales.El periodista Julio Hernández, del periódico La Jornada, quien publica la columna Astillero, escribió en sus redes sociales que "en febrero de este año el reportero Jacinto Romero recibió amenazas de muerte por publicar abusos de policías municipales en Veracruz".Periodista comunitarioLa víctima, simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador, solía recorrer las comunidades de las sierras de Veracruz para documentar sus reportajes.También realizaba acciones para recoger fondos para niños con cáncer y recolectaba croquetas para animales callejeros, según testimonios publicados en la prensa local.En su último mensaje expresó el jueves: "Quiero agradecerle a la vida por otro año más que se cumple y agradecerle porque a lo largo de estos meses te das cuenta y valoras no solamente valoras la salud, sino también la amistad".Acerca sus compañeros reflexionó: "La amistad que no puedes hacer a un lado cuando verdaderamente te percatas, en los momentos más difíciles, quiénes son los amigos sinceros".Romero Flores denunció en otra ocasión que recibió amenazas por publicar un reportaje contra un funcionarios del cercano municipio de Texhuacán, Veracruz.El anterior asesinato de un periodista ocurrió el 19 de julio pasado, Abraham Mendoza, conductor de EXA de la ciudad de Morelia, capital de Michoacán (centro-oeste), acribillado al salir de un gimnasio.El 23 de junio fue asesinado el periodista Saúl Tijerina Rentería, de 25 años, de Noticias en la Web y La Voz, de Ciudad Acuña, Coahuila (noroeste).En 2020 fueron asesinados 19 periodistas, el año con más homicidios de reporteros de la última década, según el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo según diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión.Durante casi la mitad del mandato presidencial de López Obrador han sido asesinados 44 periodistas, según cifras oficiales: dos en el último mes de 2018, otros 17 fueron ejecutados en 2019, 19 más en 2020 y seis en lo que va de 2021.

