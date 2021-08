https://mundo.sputniknews.com/20210819/ante-la-indiferencia-movilizacion-que-te-molesta-de-las-personas-en-situacion-de-calle-1115241148.html

Ante la indiferencia, movilización: "¿Que te molesta de las personas en situación de calle?"

Frente al desamparo estatal, el frío, las agresiones y discriminación, la amenaza del COVID-19 y las muertes de personas en situación de calle, colectivos de... 19.08.2021, Sputnik Mundo

El 19 de agosto se celebra por tercera vez el Día de las luchas de las personas en situación de calle en América Latina y el Caribe. Durante la jornada, colectivos de Brasil, Uruguay, Chile, México, Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador y Argentina realizan actividades en reivindicación de los derechos y visibilización de las personas en situación de calle."Quedamos en la calle por una infinidad de injusticias, el Estado es el principal responsable", asegura Ni todo está perdido (NITEP), colectivo uruguayo conformado principalmente por personas que están o estuvieron en situación de calle. ¿Qué denuncian las personas en situación de calle en Uruguay?"Te dormís una siestita en una plaza en el pasto al solcito y te lleva la ley de faltas, sin embargo el mundo está lleno de plazas con gente descansando al Sol", se lee en la proclama de NITEP."Personas compañeras nuestras, [que] podría haber sido cualquiera de nosotres", reflexionan."Arrastramos las violencias desde el vientre de nuestras madres, es cuestión de clase", aseguran, y piden "ni una muerte más en situación de calle"."Deseamos luchar sin discriminar a les compas trans, ni afrodescendientes, ni otros grupos que se le llaman minorías, que han logrado que se reconozcan sus derechos". "¿Qué te molesta de las personas en situación de calle", se preguntan.¿Cuáles son las reivindicaciones de las personas en situación de calle?"Al estereotipo de que la gente de calle no quiere trabajar", NITEP responde que el colectivo ha conseguido y creado puestos de trabajo, y capacitaciones que abren oportunidades laborales".Son derechos universales, amparados en la Constitución uruguaya, pero más que un derecho, consideran que en el país "la vivienda es un negocio"."Por eso seguimos luchando desde nuestros estómagos contraídos con una alimentación insuficiente, por nuestros derechos en forma conjunta ¡porque la lucha colectiva tiene fuerza!". "Decimos NO a la globalización de la pobreza!"¿Qué proponen las personas en situación de calle?"Señores capitalistas: el ladrillo es un bien social. Hay gente en situación de calle que sabe de construcción, podemos inspirarnos en el sistema cooperativo de ayuda mutua, se nos ocurren varias alternativas: alquileres solidarios, con derecho a compra, ¡tierra hay! Es necesaria la voluntad política. La falta de vivienda es por un gran conjunto de injusticias. ¡No por nuestra culpa!", concluyen.Día de las luchas de las personas en situación de calle 2021En Uruguay, en la mañana del 19 de agosto de 2021 se llevó adelante el conversatorio Desigualdades y conflictos en el Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, organizado por el equipo del proyecto Trayectorias Integrales: Desigualdades y conflictos en relación a la situación de calle de la Universidad de la República (Udelar).Durante la tarde, NITEP convocó a una concentración en la Plaza Libertad, en el centro de Montevideo. Al unísono leyeron una proclama, que terminó con un poema en conmemoración a las personas fallecidas en situación de calle, y en reclamo "a la identidad de les compas muertos".Mis pestañas no pueden despegarse.Mis párpados no luchan para ver la realidad.Miro para adentro, y una y otra vez me pongo en ese trágico lugar.Aunque tú no lo quieras considerar, también pude haber sido yo, quien estuviera oprimida esa noche cruenta.Nosotres sabemos que nos pudo pasar a cualquiera. Claro, obviamente, tal vez no a alguien con tu aspecto.Pero sí sé, que pudo habernos pasado a cualquiera de nosotres.Qué puedo hacer con esta herida lacerante, que agrede a mi alma, y se desangra, con tanta sangre hermanada, de compañeros vulnerados en tan dolorosas circunstancias.Nos comprometemos a construir MEMORIA de nosotres, víctimas de las injusticias y la desigualdad social."Por Reynaldo, Sandra, Gustavo, y todos los NN asesinados por las garras de la hipotermia y negligencia sistémica. Por todos los NN que rebautizaremos para desbaratar el fraude. Por ellos que somos nosotres. ¡Va hoy y siempre nuestro recuerdo, por ustedes nos abrazamos! ¡Toda vida es valiosa!".A su vez, el Municipio B de Montevideo —que reúne a seis barrios del sur de la capital—, la Udelar, la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (FESUR) y NITEP, firmaron un acuerdo de trabajo conjunto de complementación interinstitucional.En su cuenta de Twitter, el Municipio B explicó que el objetivo de este acuerdo es "facilitar a NITEP la realización de un mapeo participativo para la identificación de necesidades (servicios, infraestructuras) asociadas a las trayectorias vitales de las personas en situación de calle en el territorio".Por otra parte, el Parlamento uruguayo tiene a estudio un proyecto de ley para declarar el 19 de agosto como el "Día de las luchas sociales de las personas en situación de calle". La iniciativa propuesta por NITEP busca contribuir a la visibilización, la reflexión y la acción en torno a esta problemática."Como colectivo, queremos recordar a nuestros compañeros y compañeras que fallecieron en la calle y visibilizar la lucha que llevamos día a día", dijo a la revista local Caras y Caretas Paula Zamora, vocera del colectivo.

