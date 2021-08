https://mundo.sputniknews.com/20210819/amnistia-general-en-colombia-una-propuesta-de-uribe-que-no-cuaja-politicamente-1115244832.html

Amnistía general en Colombia, una propuesta de Uribe que no cuaja políticamente

BOGOTÁ (Sputnik) — La propuesta de Álvaro Uribe de que haya una amnistía general para alcanzar la paz en el país no ha sentado nada bien en varios sectores... 19.08.2021

Aunque la iniciativa fue lanzada al aire por el propio Uribe como una idea suelta en medio de una reunión, el pasado lunes, con el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, y dos comisionados más de ese organismo, fue duramente criticada por sus detractores.Aunque horas después de lanzar la iniciativa Uribe salió ante la prensa y señaló que no tiene exactamente un modelo en mente de cómo debería realizarse esa amnistía general, lo cierto es que la sola idea ha generado precaución por el hecho de que él desconoce el sistema de justicia transicional pactado en La Habana y que rige el Acuerdo Final de Paz.Dicho de otro modo, con su idea, Uribe buscaría eludir comparecer ante dicho sistema para contar la verdad de su participación en el conflicto armado y evitar reparar a las víctimas... al menos eso dicen sus opositores."Es una propuesta que hay que ver muy detenidamente porque nosotros pactamos en La Habana la JEP (Jurisdicción Especial de Paz), hoy sistema integral de verdad, justicia y reparación, es una cosa muy diferente a lo que propone Uribe", dijo a Sputnik la senadora por Comunes (antes FARC) Sandra Ramírez."Así como nosotros estamos respondiendo y compareciendo, asimismo exigimos que los actores involucrados en el conflicto también comparezcan, den la versión, que se responsabilicen y tengan compromiso para con las víctimas", agregó.Asimetría judicialPara Uribe, la propuesta no es descabellada porque considera que en la actualidad hay una asimetría en el tratamiento judicial entre guerrilla y paramilitares, entre la impunidad total de quienes integraron las FARC y los civiles que han delinquido y la expectativa de un acuerdo con la guerrilla del ELN.De hecho, justifica la idea en el hecho de que la Ley de Justicia y Paz (por medio de la cual se desmovilizaron las organizaciones paramilitares durante su Gobierno) cobijó a 35.000 paramilitares y a 18.000 guerrilleros, pero que después, en los diálogos de paz de La Habana, se pactó la impunidad total de las FARC, y ya que el acuerdo quedó "blindado", no se permite corregir eso."Una propuesta como la que hace el exsenador Uribe es inviable y por lo tanto lo que es necesario considerar es lo que existe hoy: un tribunal de justicia transicional que ofrece una vía para lograr el propósito de entregar a las víctimas verdad y reparación", dijo Cepeda."Si es a eso a lo que se refiere Uribe, pues cabría la posibilidad de explorar un camino, pero no una especie de perdón en el que terminan lesionadas las víctimas y sin verdad y sin reparación", agregó.Y es que aunque Uribe dijo a De Roux que la amnistía general es sólo "una reflexión" de su parte y que seguirá "pensando en ella", la realidad es que la idea no cuaja."En un país tan lleno de conflictividades e ilegalidad de todos los tipos, esa propuesta de Uribe puede sonar políticamente en la dirección correcta. Lo que pasa es que eso tiene una cantidad de complejidades inmensas, porque los puntos de vista son muy diversos, y como el diablo está en los detalles pues no se ve con claridad que esa propuesta logre el consenso político que tendría que lograr", expresó el senador Jorge Enrique Robledo (izquierda) en diálogo con esta agencia.Robledo asegura que "es muy improbable que esa idea prospere", según, dijo, por lo que ha escuchado "en diversos sectores", y porque al propio exmandatario "no se le ve muy empeñado en trabajar" en la iniciativa."Fue una idea que lo soltó como un globo en medio de las tensiones que tuvo en la reunión con la Comisión de la Verdad", consideró.Pasos de justiciaSea cual fuere la verdadera intención de Uribe, hay quienes aseguran que se trata de una medida desesperada ante la inminencia de tener que comparecer ante la justicia transicional por los hechos que rodearon el conflicto."La propuesta de una amnistía hecha por el exsenador Uribe (…) evidencia que cada vez más siente los pasos de la justicia que comienzan a alcanzarlo, y por eso ese globo busca generar condiciones para garantizar la impunidad de él y sus copartidarios en la responsabilidad por crímenes gravísimos que se cometieron en los ocho años en que él fue comandante supremo de las Fuerzas Armadas", dijo en un video en Twitter el también senador de FARC Julián Gallo, conocido como 'Carlos Antonio Lozada'.Para Cepeda es claro que Uribe "está tanteando una especie de salida que no tenga ningún costo para él ni para su entorno político", lo cual es inviable en la actualidad, pues "ha llegado el momento de dar respuestas a toda una serie de asuntos que ha intentado eludir sistemáticamente", como los crímenes de lesa humanidad, la creación del paramilitarismo y los asesinatos extrajudiciales de civiles por parte de militares."Ya hay un cúmulo de evidencias, de pruebas y decisiones judiciales que lo implican severamente en la comisión de esos delitos. Así que no hay duda: su libreto es insostenible", sentencia Cepeda.

