https://mundo.sputniknews.com/20210819/a-quien-le-toco-ser-expuesto-en-la-seccion-de-fake-news-de-la-mananera-de-amlo-1115210037.html

¿A quién le tocó ser expuesto en la sección de fake news de la mañanera de AMLO?

¿A quién le tocó ser expuesto en la sección de fake news de la mañanera de AMLO?

Como de costumbre una parte de la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue dedicada a 'fake news'. La periodista Ana Elizabeth... 19.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-19T01:09+0000

2021-08-19T01:09+0000

2021-08-19T01:10+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108659/11/1086591166_0:0:2370:1333_1920x0_80_0_0_fd78b518cf55c5d28224f7fb8f91623a.jpg

"El Universal publicó una nota con el título 'Esta es la carta compromiso de la SEP para el regreso a clases presenciales', pero la carta es pirata aunque se hizo pasar como un documento oficial ", dijo.Además, aseguró que la noticia falsa fue difunda por otros medios para criticar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por el retorno a las aulas.García Vilchis también negó que los hospitales infantiles de México estén saturados por casos de COVID-19, como muchos medios lo han asegurado.Puntualizó que, de 7.605 personas hospitalizadas, hasta el 17 de agosto en todo el país, solo hay 128 menores de 19 años, es decir, apenas el 1,6% del total."El 58% de los hospitalizados son mayores de 50 años, el 33% de 31 a 50 años, el 7% de 19 a 30 años y solo el 2% son menores a 19 años. Es importante destacar que se trata de una verdadera campaña por causar miedo entre la población sobre el asunto del aumento sin control de los contagios de niños y niñas, y dar la impresión de que se están saturando los hospitales infantiles", dijo.También aclaró que el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, no está al 100% de su capacidad, como se dijo el pasado 11 de agosto. Detalló que en esa fecha la institución tenía el 70 por ciento de las camas ocupadas solamente por casos de COVID-19, es decir, 18 de 26 camas disponibles.Regreso a clases presencialesPor su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no hay riesgos con el retorno a clases presenciales y que la presencia de los alumnos en las aulas no es obligatoria."Si se presentaran problemas vamos a actuar. Estamos al pendiente nosotros, siempre lo hemos estado. Además, si la UNICEF plantea que hace más daño el tener a los niños encerrados que un posible contagio, pues han de tener fundamentos. Yo no quiero que los niños se contagien, nadie. También, es voluntario, el que no quiera que vayan sus hijos a la escuela, está en libertad de no hacerlo", aseguró.

https://mundo.sputniknews.com/20210817/cuando-vera-mexico-el-declive-de-la-tercera-ola-de-covid-19-1115148244.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, méxico