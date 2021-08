Un terremoto sacude las costas de Vanuatu

⚠️#Vanuatu🇻🇺: A major #earthquake of magnitude Mi=7.1, was registered at 19 KM NW of #PortOlry, province of #Sanma. Depth: 83,8 KM. [PRELIM].

🌊#Tsunami threat.

Source: PTWC.

Avez-vous ressenti le séisme?, Dites-nous!#EQVT,#séisme,#TremblementDeTerre,#sismo,#temblor,#terremoto. pic.twitter.com/BdUqJrC2yH