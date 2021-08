https://mundo.sputniknews.com/20210818/un-embarazo-de-cuatro-horas-la-sorpresa-de-una-mujer-argentina-1115197233.html

Un embarazo de cuatro horas: la sorpresa de una mujer argentina

Un embarazo de cuatro horas: la sorpresa de una mujer argentina

Una pareja de la localidad argentina de San Francisco, provincia de Córdoba, se convirtieron en padres de una bebé de 38 semanas de gestación, sin la menor... 18.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-18T18:20+0000

2021-08-18T18:20+0000

2021-08-18T18:20+0000

américa latina

argentina

córdoba

embarazo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1115193933_0:55:1072:658_1920x0_80_0_0_afd70ee35ba3ecca282e5169b5ff4f29.jpg

"Vivimos un embarazo de cuatro horas", relató la cordobesa Valentina Prata a medios locales, tras confirmar que dio a luz a una bebé sana tras 38 semanas de gestación.Valentina y su pareja Gustavo Contreras no tenían la menor sospecha del estado gestacional de la mujer hasta que llamaron a una médico a domicilio debido a fuertes dolores abdominales, los cuales fueron confundidos con dolores propios del ciclo menstrual.“Estaba en la cama con muchos dolores, creía que eran dolores menstruales, pero eran contracciones. La doctora que vino a mi casa me empezó a tocar y me preguntó de cuántos meses estaba. Le dije que no estaba embarazada, pero ella me dijo que le parecía que sí”, señaló la reciente madre, a El Periódico de San Francisco.“Entonces nos fuimos volando al sanatorio. Cuando me hacen la ecografía me dicen que tenía un embarazo muy avanzado. Pensaba ¿cómo, si no tenía panza ni síntomas? Si siempre había estado bien. Así que me llevaron, pero ni siquiera sabía si iba a ser cesárea o parto”, explicó Valentina.La pequeña, llamada Fiorella, nació en excelentes condiciones de salud, pesó alrededor de tres kilos. “Sentí un corazón que latía, pero no tuve tiempo de nada. A los 10 minutos estaba en la sala de parto y en otros 10 minutos ya la tenía en brazos a mi hija”, dijo Valentina sobre el inesperado nacimiento de su hija.“Esto fue la excepción de las excepciones. Uno cuando refiere a la bibliografía, en general los partos crípticos son muy pocos frecuentes y están más relacionados con la negación del embarazo, con madres adolescentes, puérperas que no saben que quedaron rápidamente embarazadas, pero no estamos con ninguno de estos casos puntuales. Sí puede pasar que alguien no conoce su cuerpo, que le prestaba atención a otras cosas y no a un embarazo”, sostuvo el médico de San Francisco, Henry Leyendecker, quién atendió a Valentina.

https://mundo.sputniknews.com/20210816/una-migrante-haitiana-en-embarazo-muere-en-bus-de-colombia-1115104966.html

argentina

córdoba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, córdoba, embarazo