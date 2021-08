Un deslave se lleva al río las casas de un pueblo colombiano | Vídeos

https://mundo.sputniknews.com/20210818/un-deslave-se-lleva-al-rio-las-casas-de-un-pueblo-colombiano--videos-1115195963.html

El derrumbe de una zona montañosa se llevó consigo algunas viviendas del tranquilo pueblo de Guayabetal, en Colombia. Una oportuna evacuación de las...

Guayabetal es un municipio colombiano de menos de 5.000 habitantes, enclavado entre una zona montañosa y el Río Negro y sobre la vía Bogotá-Villavicencio. El paisaje natural, la tranquilidad y la ubicación estratégica del municipio hacen que el turismo y la gastronomía sean uno de los fuertes de la economía local.La serena vida de la localidad fue sacudida el martes 17 cuando la creciente del Río Negro provocó que las zonas montañosas de la localidad comenzaran a ceder, poniendo en riesgo a las viviendas construidas sobre ellas.La zona más afectada de la localidad fue el barrio conocido como Perdices, donde varias viviendas se desplomaron por los movimientos de tierra y acabaron cayendo al río. Las impactantes imágenes del fenómeno fueron registradas por algunos vecinos y viralizadas en redes sociales.El desplome de las viviendas construidas en las laderas fue seguido con dramatismo por vecinos de zonas cercanas, preocupados por la situación de sus habitantes.Sonia Moreno, alcaldesa de la localidad, explicó en un vídeo que el deslave se produjo porque "el río se represó y el cauce subió de una manera extraordinaria", afectando específicamente a la zona de Perdices.En diálogo con RCN Radio, la alcaldesa aseguró que unas 15 viviendas se mantienen "en colapso de riesgo alto" y que la red vial terciaria de la zona está "colapsada en alrededor de un 95%".Según el Gobierno de Cundinamarca, una evacuación oportuna de la zona permitió que, a pesar de lo espectacular del desastre, no se registraran fallecidos ni lesionados.De todos modos, sí hubo una cantidad considerable de damnificados. Las autoridades debieron evacuar a unas 250 personas de 66 familias, cuyas viviendas se perdieron total o parcialmente. Los afectados fueron derivados a tres albergues temporales.Si bien valoró que el desastre no haya provocado víctimas, la alcaldesa no ocultó su inquietud por la necesidad de obras que impidan nuevos deslaves. "Nosotros tenemos un león dormido" en la montaña, señaló, indicando que "al talud de la montaña no se le ha hecho nada".

