Presidente mexicano pide al banco central pagar deuda con asignación del FMI

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que hará una solicitud formal al banco central para que los Derechos... 18.08.2021, Sputnik Mundo

El jefe de Estado ratificó su petición al organismo autónomo encargado de la política monetaria, a pesar de que el FMI y Banxico aclararon que los 460.000 millones de DEG, equivalentes a 650.000 millones de dólares que serán inyectados a las finanzas de todo el mundo "no son una moneda" y no se pueden usar para pagar deuda.El 2 de agosto pasado, la Junta de Gobernadores del FMI acordó que, a partir del 23 de agosto, repartirá entre todos los países socios esa cantidad de DEG con el fin de apuntalar la liquidez mundial para enfrentar el impacto de la pandemia de COVID-19.El 11 de agosto, después de que el jefe del Ejecutivo mexicano presentó por primera vez su propuesta, el subgobernador de banco central mexicano Gerado Esquivel explicó que los DEG no son moneda, ni se pueden usar para pagar deuda.Respuesta a "ultra tecnócratas"López Obrador insistió en que los fondos del banco central son propiedad soberana de los países miembros y ante la explicación de Esquivel calificó al banquero estatal de "ultra tecnócrata"."Estaba viendo que Gerardo Esquivel ya se volvió ultra tecnócrata diciendo 'no se puede lo que plantea el presidente'. No se puede porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados", expresó el gobernante a una pregunta sobre el tema.López Obrador argumentó que esa cantidad de DEG "nos corresponde porque somos socios, por decirlo de alguna manera" del FMI.El gobernador de banco central mexicano, Alejandro Díaz de León, dijo la semana pasada a la prensa que el Gobierno podría pagar parte de la deuda pública con recursos del FMI únicamente si compra estos DEG al banco central.López Obrador dijo que "estos economistas están formados en escuelas en donde les enseñan a proteger a grupos de intereses, en este caso a proteger a financieros, no les enseñan a proteger al pueblo, no saben del daño que causa la corrupción, esa materia no la llevan", replicó el mandatario.Esquivel fue viceministro de Hacienda en la primera etapa del Gobierno de López Obrador, es el traductor del libro El Capital en el Siglo XXI, del francés Thomas Piketty, fue investigador de la Universidad de Harvard, del FMI, del Banco Mundial, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.El mandatario dijo que a los tecnócratas "no les enseñan sobre la importancia de la economía moral, que debe de haber progreso pero con justicia".El DEG fue creado como una reserva internacional complementaria en el marco del sistema de paridades fijas del tratado de Bretton Woods de 1944, que dio origen al FMI y al Banco Mundial.Sin embargo "el DEG no es ni una moneda ni un crédito frente al FMI", explica el propio organismo internacional.Más bien representa "un derecho potencial frente a las monedas de libre uso" de los países miembros del FMI, aunque se puede canjear por esas monedas.La deuda pública mexicana equivale actualmente al 47,7% del Producto Interno Bruto, según cifras de julio de 2021.

