"La salida de Afganistán ha sido precipitada y habrá consecuencias negativas"

Entre los años 2005 y 2013, España se encargó de la reconstrucción de la provincia afgana de Badghis, en el noroeste del país y una de las más pobres.

El ingeniero español Ignacio Álvaro fue uno de los coordinadores de aquellos trabajos entre los años 2007 y 2010 y considera en conversación con Sputnik que "ha sido precipitada la salida de Afganistán y habrá consecuencias negativas", ya que como argumenta, "ayudar a construir un país lleva mucho más tiempo" del que las potencias extranjeras estuvieron en Afganistán.El arma del tiempoComenta Álvaro, que anteriormente trabajó con la Organización Internacional de las Migraciones (IOM por sus siglas en inglés) en Kabul y Bamyan, que sus contactos locales le explicaban cómo "los talibanes* [proscrito en Rusia como organización terrorista] tienen el arma más poderosa: el tiempo".Continúa explicando que "finalmente nos hemos marchado antes de tiempo y, pese a que ha habido mejoras, obviamente no estaban preparados para seguir adelante por sí mismos", declara a Sputnik mientras recibe mensajes de sus contactos en la zona, con los que estos días se comunica intensamente.Algunos de estos compañeros le expresan su decepción por la salida tan repentina del personal extranjero, al mismo tiempo que le comentan casos de excolaboradores que se han trasladado a Kabul para tratar de salir del país o incluso que se han lanzado a cruzar fronteras clandestinamente para pedir asilo en alguno de los países adyacentes.Atraso absolutoIgnacio Álvaro destaca de entre sus recuerdos de su llegada a Badghis en octubre de 2007 el profundo atraso en el que se hallaba inmersa una región en la que vive medio millón de personas. Con este panorama, explica que "se trataba de un país por construir, no había Estado como tal, las necesidades eran terribles", entre las que destaca las infraestructuras y servicios, salud y educación fundamentalmente, y cierta capacitación para los trabajos agrícolas.Una de esas necesidades, recuerda, no era material: "la posibilidad de vivir sin el miedo al terror talibán*, que era un miedo terrible", explica matizando que él no llegó a vivir en áreas de la frontera con Pakistán donde este grupo -proscrito en Rusia- goza de ciertos apoyos.Necesidad de libertadesCon este conocimiento, sí que percibió "la necesidad de ciertas libertades, no estar sometidos a un régimen represor que no les permitía ningún tipo de derecho", señala en referencia a la etapa en la que los talibanes* controlaron el país a finales del siglo pasado.Este cooperante reconoce "muchísimos progresos sustanciales, no solo en seguridad, sino en servicios, salud y educación fundamentalmente", aunque lamenta que, por otra parte, con más tiempo y dedicación se podría haber armado un Estado.Recuerda además que con la salida de la mayoría de los contingentes extranjeros en torno a 2014, comenzó a observar una ralentización del progreso y a percibir entre sus contactos locales "un crecimiento en el miedo a lo que podría pasar. (...) Por la sensación de que la comunidad internacional podría abandonarlos", afirma.Respecto al futuro, Ignacio Álvaro considera desde su posición que los talibanes están buscando legitimidad porque van a necesitar apoyo, al menos de ciertos países: "les interesa dar un mensaje de tranquilidad, pero la gente que está yendo hacia el aeropuerto es porque no se cree esa tranquilidad".Continúa explicando que ve "extremadamente complicado que se vayan a mantener, por ejemplo, los progresos de las mujeres y las niñas. No está en su propia identidad e ideología religiosa", concluye en referencia al grupo que se acaba de hacer con el poder del país asiático que centra estos días la atención internacional.

