La campaña de acoso y derribo en Perú se anota su primer triunfo

La campaña de acoso y derribo en Perú se anota su primer triunfo

Pedro Castillo ha tenido que hacer una gran concesión para lograr la estabilidad política en Perú: sacar de su gabinete al canciller Héctor Béjar.

En una entrevista con la agencia de noticias Prensa Latina, el excanciller peruano Héctor Béjar aseguró que él no renunció, sino que le pidieron la renuncia. Explicó que "un grupo de la Marina y de la ultraderecha peruana" lo que quiere es "evitar a toda costa que Perú tenga o vuelva a tener una política exterior independiente y soberana". "Ese es el verdadero motivo: yo represento para ellos ese peligro".A su vez, aseveró que "él esperaba hablar en la interpelación en el Congreso" y "tengo entendido", dijo Béjar, "que ellos (los congresistas) han pedido mi renuncia antes para evitar que yo hable ante el Congreso. Ha sido una forma de censurarme", denunció.Desde hace varias semanas, sectores de la oposición peruana han ejercido una fuerte presión sobre el Gobierno pidiendo la destitución de Héctor Béjar. Lo hacían, principalmente, luego de que el excanciller retirara a su país del Grupo de Lima y luego de haberse pronunciado en contra del bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Cuba y Venezuela.Pero la petición de su salida tomó más fuerza luego de que el domingo 15 de agosto un medio de comunicación publicara unas declaraciones que pronunció Béjar meses antes de asumir la cartera de exteriores."Yo estoy convencido, no puedo demostrarlo, de dos cosas: uno, que Sendero (Luminoso) ha sido en gran parte obra de la CIA y los servicios de inteligencia; y dos, gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos", indicó Béjar en su momento.En otro episodio, Béjar dijo: "el terrorismo en el Perú lo inició la Marina" y que eso "se puede demostrar históricamente". Además, en esta entrevista a Prensa Latina, Béjar dijo que se ratifica en esas palabras porque son hechos históricos.Pero lo cierto es que esas viejas declaraciones, que la cancillería peruana denunció que fueron sacadas de contexto, sirvieron para que varios sectores de oposición presentaran una moción de censura contra Béjar en el Congreso. Además, también provocó que la Marina de Guerra emitiera un comunicado rechazando esas declaraciones.Este 26 de agosto, el Gobierno de Pedro Castillo tiene previsto presentar su gabinete y su plan de Gobierno en el Congreso de los Diputados para así tener el voto de confianza del poder legislativo, que está controlado por partidos de derecha. De no darle el voto de confianza, todos los ministros deberán renunciar. Y, de no aceptarse la propuesta de un segundo gabinete, Castillo tiene la potestad de disolver el Congreso y convocar unas nuevas elecciones legislativas, situación que agudizaría aún más la crisis política en este país.Víctimas del terrorismo en España "muy preocupadas" por el avance del Talibán en AfganistánEspaña, país que sufrió en carne propia los atentados yihadistas, mira con "gran preocupación" el avance de los talibanes en Afganistán, donde el triunfo de esta organización –proscrita en Rusia y otros países– coincidió con el cuarto aniversario del "terrible atentado" de las Ramblas de Barcelona. Así lo dijo a 'Octavo Mandamiento' el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas."Aquí en España hay presente y latente la amenaza terrorista yihadista", constató Vargas, citando el caso de atentados como los de Madrid, perpetrados el 11 de marzo de 2004, o de Cabrils, de 2017. Una amenaza que se agravaría ante el riesgo de que, a raíz de los sucesos en Afganistán, se repita la crisis migratoria que sufrió el bloque comunitario en 2015.Mientras, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que acogerá temporalmente en su territorio a los afganos que han trabajado para la Unión Europea antes de su reparto entre los Estados miembros. Un poco antes, el presidente Emmanuel Macron advirtió que "la desestabilización de Afganistán corre el riesgo de generar flujos migratorios" y aseguró que "Europa por sí sola no puede asumir las consecuencias de la situación actual"."Ahí vemos también cómo Estados Unidos abandona tanto a sus colaboradores como a sus aliados porque, efectivamente, los que van a decidir migrar por una razón u otra, no van a migrar a Estados Unidos por la simple razón de que hay un océano por cruzar, y porque seguramente van a migrar a los países limítrofes y también a Europa. Entonces, está una especie de temor, temor hipócrita porque estos países que hoy temen ser sumergidos por una ola migratoria son los mismos países que pusieron a Afganistán a fuego y sangre durante 20 años ocupando el país, formando parte de la OTAN", apunta el sociólogo y comunicador francés Romain Migus.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

