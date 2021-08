https://mundo.sputniknews.com/20210818/facebook-se-olvida-de-su-propia-criptomoneda-y-podria-empezar-a-utilizar-otras-stablecoins-1115171603.html

Facebook se olvida de su propia criptomoneda y podría empezar a utilizar otras 'stablecoins'

Facebook ha recorrido un largo y accidentado camino para entrar en el mundo de las criptomonedas y ahora parece haberse topado con un nuevo obstáculo. La... 18.08.2021, Sputnik Mundo

La división de Facebook encargada del diseño y desarrollo de una cartera digital que soporte monedas estables, Novi Financial, se encuentra en negociaciones con otras empresas que ya emiten stablecoin (o moneda digital vinculada a un activo de reserva estable como el dólar o el oro), informó el portal especializado en criptoactivos The Block.Entre los principales socios potenciales se encuentran Circle —compañía que emite una de las monedas estables más utilizadas, USD Coin (USDC)— y Paxos, responsable de tokens como Paxos Standard (PAX), Binance USD (BUSD) y Paxos Gold (PAXG).Mientras que Paxos ha logrado que grandes instituciones financieras inviertan en su proyecto, como Bank of America y Founders Fund; Circle ha recaudado 440 millones de dólares y planea acceder al mercado de valores.Sin embargo, esta decisión está lejos de la idea inicial de Facebook de emitir su propia stablecoin y podría significar el fin del proyecto como estaba planeado para la compañía.De Libra a DiemEsta no es la primera vez que la empresa de Mark Zuckenberg cambia radicalmente de rumbo en su afán de entrar en el mundo de las criptomonedas. Cuando Facebook dio a conocer sus planes para Libra (el primer nombre de Diem) en junio de 2019, políticos y personas vinculadas al sistema financiero internacional se manifestaron en contra del proyecto.Las principales preocupaciones de los políticos se centraban en una posible pérdida de control del sistema monetario mundial.Ya para abril de 2020, los responsables de Libra cambiaron los planes de mantener una canasta de monedas y deuda soberana y se decidieron por un conjunto de monedas estables respaldadas por las principales divisas.Meses después, en diciembre, la asociación cambió el nombre a Diem, en un esfuerzo para obtener la aprobación regulatoria en EEUU, país donde se centrarán sus esfuerzos. Actualmente la empresa se encuentra moviendo sus principales operaciones de Suiza a Estados Unidos y retirando su solicitud de licencia de sistema de pago con el regulador financiero suizo.El objetivo de la Asociación Diem es ejecutar un sistema de pago basado en blockchain que permita la transferencia en tiempo real de monedas estables. Con esto, la asociación debe registrarse como una empresa de servicios monetarios en la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los EEUU.

