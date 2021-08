Expresidente boliviano Morales dice no temer a un juicio por violaciones a DDHH

"Si quieren podrán hacer (juicio), es su derecho, pero no van a encontrar nada, sólo van a perder tiempo (…) A mí me han procesado desde 1989, les he ganado todos los procesos y, venga de donde venga el proceso, vamos a seguir ganando", declaró el líder del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en rueda de prensa.