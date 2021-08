https://mundo.sputniknews.com/20210818/es-un-nino-lyn-may-comparte-un-ultrasonido-de-su-embarazo--foto-1115197892.html

¡Es un niño! Lyn May comparte un ultrasonido de su 'embarazo' | Foto

¡Es un niño! Lyn May comparte un ultrasonido de su 'embarazo' | Foto

La 'vedette' mexicana Lyn May, que aseguraba estar esperando un niño a los 68 años, ha compartido con sus fans su primera imagen de ultrasonido. También reveló... 18.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-18T23:00+0000

2021-08-18T23:00+0000

2021-08-19T03:53+0000

estilo de vida

embarazo

gente

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1115197689_52:36:1300:738_1920x0_80_0_0_c49c423c7bf83711922b5fce2a5b00ec.jpg

La celebridad publicó en las stories de su Instagram una ecografía acompañada de los emoticonos de un cochecito de bebé y una cigüeña."¡Es un niño!", escribió en la publicación.La noticia del embarazo conmocionó a los fans de la extravagante celebridad. Si no se trata de una broma, será el primer hijo de Lyn May —quien ya es madre de tres hijos— junto a su prometido, el cantante de cumbia-pop Markos D1, 39 años más joven que ella.Ante una lluvia de burlas, críticas y comentarios, la artista dio versiones encontradas sobre su supuesto embarazo. Primero, declaró que eran gemelos, aunque en la imagen compartida se ve claramente que solo hay un bebé. Y en otra entrevista, afirmó que simplemente se le retrasó la regla y no era más que una broma para "distraer" al público en este período tan difícil.

https://mundo.sputniknews.com/20210818/un-embarazo-de-cuatro-horas-la-sorpresa-de-una-mujer-argentina-1115197233.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

embarazo, gente, méxico