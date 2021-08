https://mundo.sputniknews.com/20210818/eeuu-duplicara-el-numero-de-funcionarios-consulares-en-afganistan-1115201017.html

EEUU duplicará el número de funcionarios consulares en Afganistán

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos planea casi duplicar el número de oficiales consulares en el terreno en Afganistán para este viernes 20, mientras que... 18.08.2021, Sputnik Mundo

Estados Unidos evacuó el martes 17 a más de 1.000 de sus ciudadanos de Afganistán, según un informe de prensa de la Casa Blanca."Hoy, los vuelos militares de EEUU evacuaron a aproximadamente 1.100 ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes de EEUU y sus familias en 13 vuelos, 12 con salidas C-17 y uno con un C-130. Ahora que hemos establecido el flujo, esperamos que esos números aumenten escalar", dijo un funcionario de la Casa Blanca.Agregó que han "evacuado a más de 3.200 personas hasta ahora", incluido su personal.El domingo, los talibanes (grupo terrorista prohibido en Rusia) completaron su toma de control de Afganistán al ingresar a Kabul.El presidente afgano Ashraf Ghani abandonó el país para evitar lo que describió como un derramamiento de sangre que ocurriría si los militantes tuvieran que luchar por la ciudad.La mayoría de los países han reducido o evacuado sus misiones diplomáticas en el país de Asia Central tras los hechos.

alberto.r

Los Talibanes no aceptan trato de colonia EEUU solo puede amenazar con sancione pero ya la economía esta en Este no en EEUU, que quiere opio y cocaina, si hay un acuerdo de aumento de personal este ya nació muerto, los talibanes no se dejaran espiar y mucho menos censurar

0