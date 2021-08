https://mundo.sputniknews.com/20210818/diputado-mexicano-propone-invadir-espana-y-llevarles-la-republica-1115193327.html

Diputado mexicano propone "invadir España y llevarles la república"

El diputado local del Congreso de Veracruz por Morena, Rubén Ríos Uribe, causó polémica en redes sociales después de que criticara al gobierno de España por... 18.08.2021, Sputnik Mundo

"Hay que invadir España y llevarles la república. No puede ser que sigan teniendo un rey en pleno siglo XXI", escribió en Facebook.Su comentario fue publicado días después de que se conmemoraran 500 años de la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés, lo cual desató una ola de críticas. Incluso, algunas personas pidieron su renuncia y aseguraron que su comentario era una gran muestra de su ignorancia.Sin embargo, el legislador realizó otra publicación sobre el tema en el que propuso hacer monarca al presidente Andrés Manuel López Obrador.Insistió en que la "prensa vendida" no conoce el sarcasmo ni la ironía, y que les molesta haberse quedado sin las pensiones millonarias que les daba el estado neoliberal."En México la 'prensa vendida', y los 'fachos'no conocen el sarcasmo y la ironía, es de entenderse al quedar huérfanos de las pensiones millonarias que les daba el estado 'neo liberal', a costa del pueblo. Les enfada mucho que ahora ese dinero es para el pueblo y no para los oligarcas, saqueadores, corruptos y vende patrias", sentenció.

Miguelazo No veo el escandalo ya que seria justo. 0

