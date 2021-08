https://mundo.sputniknews.com/20210818/colombia-derecha-e-izquierda-coinciden-en-propuesta-de-amnistia-1115201107.html

Colombia: derecha e izquierda coinciden en propuesta de amnistía

El senador y excandidato presidencial izquierdista Gustavo Petro manifestó su apoyo a la propuesta de "amnistía general" del expresidente Álvaro Uribe. 'En Órbita' dialogó con la politóloga colombiana Lina Camacho.

El legislador izquierdista (Colombia Humana) aclaró que tal proceso de perdón debe estar antecedido de una devolución de bienes a las víctimas y de una narrativa verdadera sobre el fin del conflicto armado.Álvaro Uribe —presidente entre 2002 y 2010 y líder histórico del hoy oficialista Centro democrático— expresó que su propuesta apunta a que Colombia haga un "borrón y cuenta nueva" para los responsables de hechos violentos. Asimismo, negó su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su Gobierno por parte de militares."Que dos posturas ideológicas [antagónicas] coincidan es un paso importante para lograr la reconciliación. Se abre la puerta para que los políticos puedan encontrarse en un diálogo por una política conciliadora", dijo a En Órbita la analista colombiana Lina Camacho."Sin embargo, hay que preguntarse qué significa esta propuesta de amnistía general para las víctimas, las personas desplazadas y despojadas de sus tierras y de sus familiares desaparecidos. Es importante que se les pregunte qué piensan y no qué piensa Uribe, quien se ha llamado a sí mismo una víctima", agregó.Para Camacho, pese a estas posturas de referentes políticos nacionales, Colombia "está lejos" de alcanzar el perdón social e histórico para poder dar vuelta la página "mientras haya desplazamientos forzados, homicidios de líderes sociales y la impunidad. (...) Lo que nos acerca es que esto no se vuelva a repetir, que las instituciones judiciales funcionen".La experta se refirió a la importancia de diferenciar si se quiere ir hacia una amnistía general o una condicionada. Sobre la primera —que propone Uribe—, resaltó que "oculta todo acto lesivo del pasado y va contra la investigación hacia los responsables de los crímenes".En tanto, el senador opositor Iván Cepeda cuestionó la propuesta del expresidente por Twitter: "Si quiere amnistía general las condiciones son claras: crímenes contra la humanidad no son amnistiables. La verdad es una condición insoslayable. Esa verdad que precisamente él ha querido negar y se resiste a reconocer".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el corresponsal de Sputnik en Bolivia sobre las repercusiones del informe de un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre asesinatos contra civiles durante el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Y además, el comienzo en Argentina de la segunda etapa de identificación de soldados caídos en la Guerra de Malvinas.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

