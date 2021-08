"No se molesten conmigo": AMLO ofrece disculpas por asegurar que la clase media se deja manipular

https://mundo.sputniknews.com/20210818/amlo-ofrece-disculpas-por-asegurar-que-la-clase-media-se-deja-manipular-1115194562.html

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas a un sector de la clase media por haber asegurado que se dejaba manipular por los... 18.08.2021, Sputnik Mundo

"No se molesten conmigo, despierten, es de sabios cambiar de opinión. Es dogmático, no hay argumento", dijo.El mandatario insistió en que existe una campaña mediática en contra de su gobierno y que un ejemplo de ello es el tema del contagio de niños con COVID-19 para que no haya regreso a clases presenciales. Aseguró que todo lo que dicen lo hacen en exceso y sin fundamentos."Tengo la información de informar, en una de esas cambian de parecer, porque el hombre y la mujer son producto de las circunstancias y hay que entender, imagínense un sometimiento de 36 años no es poca cosa", señaló.La crítica más reciente del presidente contra este sector de la población ocurrió el pasado lunes 16 de agosto cuando dijo que la actual clase media es "egoísta, clasista y racista" e, incluso, "a veces son peores que los que tiene más dinero".Clase media en MéxicoSegún datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 39,2% de la población mexicana pertenece a la clase media. Se trata de 12,3 millones de hogares y 44 millones de personas.Algunas de las consideraciones que dicho instituto toma en cuenta para definir si una familia pertenece a la clase media o no, son las siguientes:

