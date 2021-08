https://mundo.sputniknews.com/20210818/afganistan-estamos-frente-a-un-nuevo-saigon-para-eeuu-1115182482.html

Afganistán: "Estamos frente a un nuevo Saigón para EEUU"

Afganistán: "Estamos frente a un nuevo Saigón para EEUU"

Tras la retirada de EEUU luego de veinte años de guerra en Afganistán, el historiador y escritor Alessandro Pagani dialogó con 'GPS Internacional' para... 18.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-18T12:01+0000

2021-08-18T12:01+0000

2021-08-18T12:01+0000

gps internacional

eeuu

haití

terremoto

retirada de tropas

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1115182457_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_9b46037033deb56ddd6497307fca1b80.jpg

Afganistán: "Estamos frente a un nuevo Saigón para EEUU" Afganistán: "Estamos frente a un nuevo Saigón para EEUU"

El pasado 15 de agosto, las fuerzas talibanes entraron en Kabul, capital de Afganistán, tomando el poder de todo el país. Más aun, necesitaron sólo diez días para hacerse del control del territorio afgano, sin combates. En este marco, varios analistas han señalado que no se ha tratado de un avance militar, sino de un traspaso de poder pactado entre EEUU y las tropas talibanes. Al respecto, "estamos frente a un nuevo Saigón de una política exterior norteamericana", aseveró el historiador.En este marco, "recordemos una entrevista a Brzezinski, quien fue asesor de seguridad del Gobierno norteamericano, que de forma cínica y grotesca, reconoce el apoyo por parte de EEUU al movimiento talibán durante la mal llamada invasión soviética a Afganistán", indicó.Por tanto, "estamos frente a nuevos horrores que se podrán desatar en toda la región", indicó el historiador.Se profundiza la grieta política en EEUUEn lo concerniente a cómo estos hechos van a repercutir en la política interna de EEUU, "por supuesto que va a intensificar el confrontamiento que se venía dando desde las últimas elecciones entre las fuerzas que apoyaban a Trump y Biden", sostuvo. Asimismo, frente a la crisis actual, "en la que se entremezcla la pandemia con la crisis del sistema capitalista mundial, es claro que esta derrota intensificará la pugna política interna, lo cual presenta un problema para la política de EEUU", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la analista y abogada dominicana Melina Zaiz, con quien dialogamos sobre el terremoto en Haití y sus repercusiones en República Dominicana.Crece el número de fallecidos en Haití tras el impacto del terremotoHaití vuelve a ser escenario de una tragedia humanitaria tras el terremoto del pasado 14 de agosto. Según informó el coordinador de la Dirección de Protección Civil, Jerry Chandler, el número de fallecidos asciende a 1.297 personas, pero podría aumentar con la tormenta tropical Grace. En este marco, "el país ha sido fuertemente golpeado, con el agravante de la crisis generada por el Covid-19, que ha afectado a todos a nivel global, pero en particular a Haití, que es el país más pobre de la región", aseveró.Por su parte, resulta importante recordar el anterior terromoto ocurrido en 2010, del cual el país aun no se ha podido recuperar, indicó. En ese marco, "la intervención internacional causó un caos mayor e incluso hizo que Haití no pudiera sostenerse por si mismo", aseveró. Sobre ello, "durante la misma el país se volvió aun más dependiente del exterior", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, analizó las perspectivas de la bioeconomía circular en el marco de las políticas de la FAO de la Organización de las Naciones Unidas.Festival de CineEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Enrique Buchichio, quien es el coordinador del vigésimo primer Festival Internacional de Cine, el cual es organizado por la Escuela de Cine del Uruguay y comenzará este miércoles 18 de agosto. Todas sus actividades son con entrada libre y abiertas a todo público.

eeuu

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

eeuu, haití, terremoto, retirada de tropas, los talibanes toman el control de afganistán, аудио