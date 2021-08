Vicepresidenta argentina apoya al mandatario ante críticas por vulnerar confinamiento

https://mundo.sputniknews.com/20210817/vicepresidenta-argentina-apoya-al-mandatario-ante-criticas-por-vulnerar-confinamiento-1115168353.html

Durante su discurso, Fernández de Kirchner consideró que "las equivocaciones y transgresiones se magnifican en el caso de los Gobiernos populares mientras se han ocultado descarado y ostensiblemente la entrega de un país y el endeudamiento sin límites".La exmandataria se refirió así a la controversia que rodea al presidente Alberto Fernández, quién pidió perdón la semana pasada por participar en el festejo de cumpleaños que realizó en 2020 su pareja en la residencia presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires (este), cuando regía la etapa más estricta del confinamiento debido a la pandemia.Al tomar la palabra, la expresidenta también aludió a "la cacería de opositores y persecución judicial sin precedentes" que hubo durante la gestión precedente del exmandatario Mauricio Macri (2015-2019).En ese marco, Fernández preguntó a quienes "hoy hablan de la República, dónde estaban cuando se perseguían y encarcelaban opositores sin juicios".Tras ensalzar al expresidente fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), la exjefa de Estado señaló que su gestión terminó con "el endeudamiento más bajo de la historia" y defendió el peronismo frente a la administración que siguió a su Gobierno.Al hacer entrega de la vivienda número 20.000 construida durante esta administración, el presidente cuestionó al Gobierno anterior por no solucionar la problemática relacionada con la vivienda y "porque lo único que hicieron fue promover un sistema de créditos en el que cayeron 100.000 familias argentinas"."Ellos creen mucho más en el mercado que en un Estado presente, pero nosotros no, estamos convencidos y seguros de que el Estado debe estar al lado de los más postergados porque si no, no hay forma de equilibrar la balanza, y a mí me llena de orgullo darles una casa a los que la necesitan", sostuvo.A 25 días de la realización de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), quedan prohibidos desde este miércoles los actos inaugurales de obras públicas o lanzamiento de planes en todo el país.Las PASO se celebrarán el 12 de septiembre.Esos comicios determinarán los candidatos qué compiten en las elecciones de noviembre, cuando a nivel nacional se renuevan un tercio de los escaños del Senado y la mitad de los de la Cámara de Diputados.

