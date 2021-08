https://mundo.sputniknews.com/20210817/una-crisis-de-pareja-ben-affleck-celebra-su-cumpleanos-sin-jlo--fotos-1115150948.html

¿Una crisis de pareja? Ben Affleck celebra su cumpleaños sin JLo | Fotos

¿Una crisis de pareja? Ben Affleck celebra su cumpleaños sin JLo | Fotos

El actor y guionista Ben Affleck optó por festejar su cumpleaños número 49 en compañía de sus tres hijos —Violet, Samuel y Seraphina— y sin el amor de su vida... 17.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-17T14:36+0000

2021-08-17T14:36+0000

2021-08-17T14:36+0000

estilo de vida

gente

ben affleck

jennifer lopez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1115150894_220:197:1971:1182_1920x0_80_0_0_704f0a04cf74617613f7a7dfd69f1514.jpg

Las imágenes, captadas por un paparazzi, muestran al intérprete de Batman disfrutando de un relajado paseo por las calles de Los Ángeles. Paradójicamente, la madre de los pequeños, la actriz Jennifer Garner, tampoco pasó este día tan especial junto a su ex.Pero, ¿significa esto que Affleck y Lopez podrían estar atravesando una crisis de relación? Afortunadamente, no es así. Según el tabloide TMZ, la diva del Bronx simplemente tenía un compromiso: ese mismo día, asistió a una festividad de lujo para mujeres Day of Indulgence (Día de la Indulgencia), organizada por la productora Jennifer Klein, a la que también asistió su hija adolescente Emme y celebridades como Olivia Rodrigo, Christina Hendricks y Alexandra Daddario.Según los medios, la pareja del momento podría estar planeando un viaje juntos fuera de la ciudad. Lopez "está planeando algo especial" para su novio, revela una fuente familiarizada con el asunto en una entrevista con HollywoodLife. Para celebrar el comienzo de un nuevo período de su vida, la artista decidió eliminar de su Instagram todas las imágenes en las que aparecía junto a su ex prometido, el ex beisbolista Alex Rodriguez, de quien se separó en abril.Lopez y Affleck estuvieron comprometidos a principios de los 2000 pero terminaron su relación en 2004. Fue "la primera vez que realmente se le había roto el corazón" a JLo, según confesó la propia artista. Una fuente cercana a los artistas afirma que son "inseparables" y "quieren darle otra oportunidad al amor duradero". JLo y Affleck también están buscando una casa en Los Ángeles donde puedan comenzar una nueva vida juntos. La propia Lopez revela que "nunca ha estado mejor" y "quiere que todo el mundo sepa que es el mejor momento de su vida".

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, ben affleck, jennifer lopez