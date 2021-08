https://mundo.sputniknews.com/20210817/un-experto-italiano-asegura-que-los-talibanes-tomaron-kabul-gracias-a-una-quinta-columna-1115154201.html

Un experto italiano asegura que los talibanes tomaron Kabul gracias a una "quinta columna"

Un experto italiano asegura que los talibanes tomaron Kabul gracias a una "quinta columna"

ROMA (Sputnik) — Una "quinta columna", apoyada por los servicios secretos paquistaníes, facilitó la rápida toma de Kabul de parte de los talibanes, opinó el... 17.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-17T16:21+0000

2021-08-17T16:21+0000

2021-08-17T16:27+0000

internacional

oriente medio

afganistán

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1115154295_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_2100cf8d34d9c072ddc4303bd06a4c5d.jpg

Según explicó el experto, otro factor clave fue la debilidad de las fuerzas militares del Gobierno derrocado, las cuales oficialmente contaban con unos 350.000 hombres.Sin embargo, "en realidad, estaban compuestas en gran parte por jóvenes militares, reclutados de diferentes etnias y tribus de las provincias afganas, adiestrados de manera superficial por instructores extranjeros y pagados mal y, a menudo, con retraso".Además, con la ofensiva de los talibanes, la cadena jerárquica se descompuso, con lo cual los soldados "se encontraron en un estado de desorden operativo generalizado y, en muchas situaciones, dejaron las armas para desaparecer, reintegrarse en las milicias talibanas o simplemente reunirse con sus familias", comentó el especialista italiano.Una buena imagen internacionalEl régimen talibán intentará crearse una imagen positiva en la escena internacional, supuso Gabriele Maniccia."Es probable que los talibanes, por una parte, dialoguen y parezcan casi civilizados a nivel internacional y, por otra, eliminen a los que están comprometidos con el viejo régimen, encierren a las mujeres en casa y recurran al terror en el país", comentó Maniccia.Al mismo tiempo, antes los talibanes tenían un potente enemigo militar, a saber, los americanos, pero ahora, tras la toma del poder, "deberán regularizar muchas cosas entre ellos, ya que no tienen ni un mando único, ni un jefe de prestigio establecido".En cuanto al cuadro geopolítico, "la doctrina de Trump America first, aplicada también por Biden, no se cubrirá fácilmente de fama y medallas. EEUU perdió a sus últimos aliados en esta parte del mundo, con lo cual surgirán nuevos escenarios con nuevos actores", dijo a Sputnik el experto italiano.Según explicó, "Pakistán está fuertemente infiltrado en la sociedad suní afgana, el Irán chií seguirá abriendo sus puertas e influyendo en los flujos comerciales y migratorios hacia Turquía, la cual, a su vez, que se está planteando, junto con Rusia y China, como una figura clave en los nuevos desórdenes geopolíticos en una vasta zona que va de Afganistán a Libia".Del 6 al 14 de agosto, el movimiento talibán (proscrito en Rusia) se hizo con el control de todas las capitales provinciales y el día 15 entró en Kabul, tomando el poder en la ciudad y, como aseguró más tarde, todo el país.La ofensiva de los islamistas rebeldes contra las tropas gubernamentales concluyó dos semanas antes de finalizar la retirada de Estados Unidos y sus aliados, tras dos décadas de presencia militar en Afganistán.El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país. Los talibanes afirmaron que aspiran a un "traspaso completo" del poder, y a la vez aseveraron que en los próximos días sostendrían negociaciones nacionales para formar "un gobierno transparente, inclusivo e islámico".

https://mundo.sputniknews.com/20210817/los-talibanes-pretenden-formar-un-gobierno-que-incluya-a-todas-partes-1115153455.html

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oriente medio, afganistán, los talibanes toman el control de afganistán