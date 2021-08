https://mundo.sputniknews.com/20210817/mujica-recordo-el-consejo-que-le-dio-a-obama-vete-de-afganistan-1115162302.html

Mujica recordó el consejo que le dio a Obama: "Vete de Afganistán"

El expresidente uruguayo lamentó el avance de los talibanes en Afganistán pero advirtió que Estados Unidos sufrió "una derrota militar como consecuencia de una...

El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) recordó el día en que, sentados en la misma mesa, aconsejó al mandatario estadounidense Barack Obama (2009-2017) que su país abandonara la ocupación en Afganistán previendo que la operación resultaría en el fracaso que se confirmó en agosto de 2021 con el movimiento talibán tomando el control de todo el territorio.Mujica dedicó a la situación en Afganistán el episodio del 16 de agosto de Hablando al Sur, el espacio radial que protagoniza en la emisora radial uruguaya M24. El uruguayo no abordó el asunto desde un análisis político sino a partir de una anécdota de cuando, siendo presidente de Uruguay, asistió a la VI Cumbre de las Américas que se desarrolló en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias en 2012."Se estila que en esos casos el presidente anfitrión dé una cena para sus homólogos y allá fuimos. Nos encontramos en una especie de jardín hermoso con muchas mesitas, previstas para tres o cuatro personas. No era una mesa grande sino una multitud de mesitas", rememoró el exmandatario.Mujica contó que cuando llegó al lugar, la organización le indicó la mesa en la que debía sentarse. "De inmediato vino el presidente de Colombia y al ratito viene nada más y nada menos que Obama, presidente de EEUU, y se sienta al lado mío".El uruguayo tomó una desviación en su anécdota para reflexionar sobre el significado de que acabara sentado al lado del presidente estadounidense, una decisión que, sin que Mujica supiese, había sido tomada por el Departamento de Estado de EEUU, en ese entonces en manos de Hillary Clinton.En ese sentido, el líder del Frente Amplio recordó que "dentro de esa camada que había ahí yo era el más raro", lo que según Mujica explicaba la intención de Washington de propiciar un diálogo con Obama, más allá de que Uruguay no fuera uno de los países más importantes dentro del encuentro."Inevitablemente entramos a conversar como pudimos con Obama, con un inglés muy venido a menos de mi parte pero tratando de entenderlo", bromeó Mujica.Fue en ese marco, en el que el entonces presidente de Uruguay se animó a darle un consejo al inquilino de la Casa Blanca:Según Mujica, aquellas palabras tenían algo "cuasi premonitorio" porque, a pesar de que pasó casi una década de aquella charla, ya en ese momento el uruguayo entendía que era "imposible creer que se pueda reconvertir la realidad a palos desde afuera"."Pudieron aplastar pero no lograron convencer, y ni siquiera aplastar, por la trampa que encierran esas montañas", agregó Mujica.El uruguayo consideró que los estadounidenses "no tuvieron más remedio que aceptar políticamente la derrota, que no es (solo) una derrota en el campo militar sino una derrota militar como consecuencia de una derrota en el campo cultural y social".En efecto, según Mujica, EEUU no logró convencer a los afganos, integrantes de "una sociedad cuasi feudal con sus propios códigos que no se cambia a cañonazos".

