https://mundo.sputniknews.com/20210817/el-turismo-mexicano-resurge-en-un-verano-boreal-caliente-1115166903.html

El turismo mexicano resurge en un verano boreal caliente

El turismo mexicano resurge en un verano boreal caliente

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las vacaciones de verano boreal han dado un respiro al sector turístico mexicano con la llegada de visitantes que, en un escenario... 17.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-17T21:49+0000

2021-08-17T21:49+0000

2021-08-17T21:49+0000

américa latina

opinión y análisis

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108771/15/1087711502_0:173:1024:749_1920x0_80_0_0_c8f7acc5ebd17f3d5fe0f3876f2ab3ae.jpg

Las cifras oficiales son elocuentes: en el primer semestre de este año 2021 el turismo mexicano recobró vida y sus ingresos fueron casi 20% mayores que durante el cierre por razones sanitarias de puertos, playas, sitios arqueológicos y museos del año pasado.El sector del turismo y los espectáculos han sido los sectores más castigados durante la pandemia, porque dependen de un factor decisivo que colapsó: la movilidad.La reservas crecientes de habitaciones de hotel comenzaron y los vuelos se volvieron a llenar.Millones de turistas que huyen del encierro han vuelto a hacer sonar las cajas registradoras y las cuentas bancarias volvieron a moverse.En los primeros seis meses del año, cuando aún faltan los prometedores meses de agosto y septiembre del fin del verano y parte de las vacaciones escolares, los ingresos de hoteleros, restauranteros y agencias de viajes reportaron más de 7.800 millones de dólares.Ese monto es casi 20% mayor a los poco más de 6.500 millones de dólares que reportó el sector en el mismo período de 2020.Frutos de la reactivaciónLa reactivación económica ya comienza a generar frutos.La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó la tarde del lunes 16 de agosto que la llamada industria sin chimeneas se encamina hacia un horizonte esperanzador.La mayor afluencia de visitantes comenzó a aliviar a los castigados sectores del comercio y servicios, que dependen del turismo.Los destinos de sol y playa, las ciudades y comunidades con atractivos prehispánicos, arquitectónicos y culturales denominados "pueblos mágicos" comenzaron a recibir más y más turistas.La contribución del turismo al PIB global colapsó en 2020: de ser 10,4% en 2019 cayó a casi la mitad; 5,5% anual.La soledad y el silenció se apoderó de los destinos turísticos, fueron arrasados 62 millones de empleos directos e indirectos en todo el mundo, según el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo o WTTC en inglés.En México, el turismo aporta el 11 del PIB nacional y emplea a 11 millones de personas.A escala planetaria, el derrumbe del turismo fue superior al 75% en viajes internacionales, según el principal foro para la industria.Resistiendo al contagio globalMéxico logró resistir y el colapso del turismo fue menor que otros destinos turísticos.Los turistas internacionales fueron solo 44% menos que el año pasado, y 40% menos que el resto del mundo.Los restauranteros y hoteleros agradecen al Gobierno mexicano la decisión de no imponer restricciones a la movilidad en aeropuertos y carreteras, inspirada en los lemas "prohibido prohibir" y "nada por la fuerza".México se convirtió en el tercer país más visitado por viajeros internacionales en el año 2020, según la misma fuente global.El sector reportó una balanza positiva entre reservas nuevas comparada con las cancelaciones.También mejoró el promedio de sus tarifas, y los libros se llenaron con resultados positivos en los destinos de playas, lejos de los temidos números rojos.Aquella política de puertas abiertas compensó la controvertida decisión de no ofrecer "medias contracíclicas", es decir, fondos federales como estímulos fiscales, créditos a empresarios, exención o postergación del pago de impuestos.Favoreció además a los restauranteros y hoteleros mexicanos la pertenencia al mercado norteamericano, como destino más próximo con oferta turística exótica, diversa, soleada y sin barreras.El creciente índice de vacunación y la masiva liquidez que el Gobierno de Joe Biden suministró a la economía estadounidense, también despertó la desesperadas ganas de viajar de los vecinos estadounidenses.Cautela ante en el horizonteNo es hora de echar las campanas al vuelo y los días soleados no garantiza todo cuando ha llegado la temporada de huracanes.El ritmo de recuperación no traerá un súbito retorno a los grandes ingresos de 2019, y las estimaciones más conservadoras recomiendan esperar el 2024.Esa cautela se observa en el ritmo de gastos de los empresarios turísticos.Según las cámaras de turismo, los egresos de la balanza turística fueron 2.137 millones de dólares en el primer semestre de 2021, incluso menos que los 2,200 millones de dólares del mismo periodo del año pasado.No es casual que el PIB Turístico mexicano se contrajo 23% interanual en el primer trimestre de 2021, según estadísticas oficiales de agosto.En junio 2021 se duplicó el número de viajeros internacionales con relación al mismo mes de 2020: 4,9 millones versus 2,4 millones.Pero aún está lejos de los casi ocho millones de viajeros que ingresaron al país el mismo mes de 2019.

https://mundo.sputniknews.com/20210810/viajeros-internacionales-a-mexico-se-duplicaron-en-un-ano-durante-junio-de-2021-1114952468.html

https://mundo.sputniknews.com/20210722/tercera-ola-de-covid-19-en-mexico-mas-contagios-pero-menos-muertes-1114382070.html

https://mundo.sputniknews.com/20210616/viajar-en-pandemia-que-destinos-elegir-y-cuales-son-sus-requisitos-1113285705.html

https://mundo.sputniknews.com/20210623/el-certificado-covid-el-futuro-del-turismo-o-una-puerta-a-la-discriminacion-1113489298.html

https://mundo.sputniknews.com/20210817/la-vacunacion-reduce-mortalidad-y-velocidad-de-la-epidemia-de-covid-19-en-mexico-1115153843.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Flores García

Víctor Flores García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Flores García

opinión y análisis, méxico